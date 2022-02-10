Mustafa Sandal zamlara isyan etti 80 bin liralık elektrik faturası paylaştı 'Elektrik çarpmış'
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal zamlardan sonra artan elektrik faturası meblağlarına isyan etti. Sandal, Levent'te bir mekana gittiğini ve gelen elektrik faturasının 80 bin lira olduğunu söyledi.
Elektrik zammı ile birlikte kabaran elektrik faturalarına bir tepki de şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi. Gittiği bir işletmeye ait elektrik faturasını paylaşan Sandal, "Bir an evvel 'düzenleme' falan da değil, direkt zamlar geri alınmalı" dedi. Mustafa Sandal, gittiği Bennu isimli işletmeye gelen elektrik faturasına sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak isyan etti.
Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Demet Akalın, Berfu Yenenler, Yeşim Salkım, Gülse Birsel gibi birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından enerji fiyatlarına gelen zamları eleştirmişti. Elektrik faturalarındaki artışa yönelik son ünlü tepki de şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi.
Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından bir arkadaşına ait olan ve yeni açılan bir restorana gelen elektrik faturasını paylaştı.
Mustafa Sandal: Direkt zamlar geri alınmalı
Sandal paylaşımında "Hayırlı olsuna gittim pişman oldum! Levent’te yeni açılan Bennu isimli mekan. Elektrik faturası ‘80 bin 417 Lira’ Resmen Bennu’yu elektrik çarpmış! İnsanların evlerine gelen faturalar da cabası! Bir an evvel ‘düzenleme’ falan değil, direkt zamlar geri alınmalı" ifadelerini kullandı.