Mustafa Sandal zamlara isyan etti 80 bin liralık elektrik faturası paylaştı 'Elektrik çarpmış'

Elektrik zammı ile birlikte kabaran elektrik faturalarına bir tepki de şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi. Gittiği bir işletmeye ait elektrik faturasını paylaşan Sandal, "Bir an evvel 'düzenleme' falan da değil, direkt zamlar geri alınmalı" dedi. Mustafa Sandal, gittiği Bennu isimli işletmeye gelen elektrik faturasına sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak isyan etti.