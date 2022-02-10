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Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu 1. bölüm fragmanı

Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu'nun bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak? Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu 11 Şubat 2022 Cuma akşamı TRT 1'de...

Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu dizisi Anadolu'da İslamiyet'in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli'nin 'bildim, buldum, oldum' düsturunu işleyecek ve onun tasavvuf dünyasını ekranlara taşıyacak.

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