Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu 1. bölüm fragmanı
Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu'nun bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak? Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu 11 Şubat 2022 Cuma akşamı TRT 1'de...
Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu dizisi Anadolu'da İslamiyet'in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli'nin 'bildim, buldum, oldum' düsturunu işleyecek ve onun tasavvuf dünyasını ekranlara taşıyacak.