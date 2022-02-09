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BİLİM - TEKNOLOJİ

Milli Füze Sistemi K+'ların TSK'ya teslimatları sürüyor İsmail Demir duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Füze Sistemi K+'ların Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatının devam ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu'nun hizmetindeyiz! TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi’nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim ettik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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