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'Karnımı doyuramıyorum' diyen gence yaşlı kadının yanıtını duyan inanamadı! Eminönü röportajı Twitter'ı salladı

İSTANBUL Eminönü’nde yapılan bir sokak röportajında yaşlılar ve gençler karşı karşıya geldi. Genç, “Karnımı doyuramıyorum” deyince yaşlı kadının sözleri herkesi şaşırttı.

Yol TV Youtube kanalı tarafından İstanbul'un Fatih Eminönü'nde yapılan sokak röportajı yine şaşırtmayan görüntülere sahne oldu. Ekonomik olarak zorluk çektiğini belirten genç ile yaşlıların tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu. İnşaat mühendisliği okuduğunu belirten ve gelecek kaygısı yaşadığını belirten genç üniversiteyi bırakıp çalışmaya başlayacağını belirtti. 

Ekonomik zorluktan dolayı evden dışarı çıkamadığını ve gelen yüksek faturadan dert yanan genç "Benim derslerimden başka tek problemim karnımı doyurmak. Karnımı doyuramıyorum. Annemden babamdan para istemiyorum" dedi. Yazları ve kışları çalıştığını belirten gence yaşlı bir adam "sen oturarak devletin sonu okutmasını istiyorsun" diyerek karşılık verdi. 750 TL burs aldığını belirten gence yaşlı adam "bu paraya nasıl geçinemiyorsun" yanıtını verdi. Tartışmanın hararetli yerinde konuya dahil olan bir kadın "Kılıçdaroğlu seni çalıştıracak. Bu gençler kafanızı mı yediniz?" dedi. Gencin "geçinemiyorum ve karnımı doyuramıyorum" sözlerine kadının verdiği yanıtı ise duyanlar inanamadı. 

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