Beyaz TV'de Nur Viral'ın programında inanılmaz olay! 'Eşine İhlas suresi okutulmuş baklava yedir'

Beyaz TV'de yayınlanan "Hayatta Her Şey Var" programında canlı yayına bağlanan bir seyirci, eşiyle ilgili problemler yaşadığını söyledi. Bunun üzerine 'enerji ve isim analisti' Önder Özcan, seyircinin eşinde "erken yaşta sarışın kadın takıntısı" oluştuğunu belirterek bundan nasıl kurtaracağını anlattı.

Beyaz TV'de yayınlanan "Hayatta Her Şey Var" programında canlı yayına bağlanan bir seyirci, eşiyle ilgili problemler yaşadığını söyledi. Bunun üzerine 'enerji ve isim analisti' Önder Özcan, 'Eşine İhlas suresi okutulmuş baklava yedir' tavsiyesinde bulununca sosyal medya sallandı.

Enerji ve isim analisti Önder Özcan, "Eşinizin erken yaşlarda sarışın kadın takıntısı olmuş. Bunu takıntı haline getirdiği için kendisini bazı durumlarda geriye doğru çekiyor. Siz bunu aşmak için eşinize düzenli bir şekilde baklava yedireceksiniz. Ama baklavaya İhlas Suresi'ni okuyacaksınız" ifadelerini kullandı.



Bunun üzerine programın sunucusu Nur Viral kahkaha attıktan sonra "Ne alakası var baklava ile?" diye itiraz etti. Özcan, "İhlas suresi burada önemli, baklavadan daha ziyade... Baklavanın bir etkisi var, o enerjiyi oluşturacak, baklava İhlas Suresi ile de takıntıyı aşacak. Özlem Bey'e sorsak belki bunu kendisi bile bilmiyor, bilinçaltı... Zamanında böyle bir durum yaşamış, belki platonik aşk yaşamış... Bu bilinçaltına etki yaptığı için bir geri durum yaşatıyor."