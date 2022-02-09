Alevilere kafir deyip küfür eden kişi yakalandı! Sosyal medyada tepki yağmıştı

Yakup Tilki sosyal medyada yaptığı canlı yayında Alevilere yönelik ağıza alınmayacak küfürler etmişti. Alevileri sevmediğini ve kendisini izlememelerini isteyen Tilki Alevilere, “Bunlar kafir’ dedi

Kocaeli’de sosyal medya platformundan Alevi vatandaşlara küfürler eden şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli’de internet uygulaması üzerinden yayın yapan Y.T. isimli şahıs, Alevi vatandaşlara küfürler etti, yayına katılan bir Alevi kadına da hakaret etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük tepki toplayan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.