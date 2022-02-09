BIST 2.043
DOLAR 13,55
EURO 15,50
ALTIN 798,42
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan dualara kayıtsız kalmadı! Vatandaşların paylaşımlarına tek tek teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle kendisi için dua eden 82 yaşındaki vatandaşın videosuna sosyal medya hesabından yanıt verdi. Erdoğan, paylaşımı yapan vatandaşa, "Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin" diyerek yanıt verdi. Erdoğan, kendisi için dua eden çocukların yer aldığı başka videoları da alıntılayarak tek tek teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu ve birkaç gün içinde rutin yaşantılarına döneceği açıklanmıştı.

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine binlerce destek ve dua mesajı geldi. Bunlardan birisi de kendisi için dua eden 82 yaşındaki vatandaştı. "Annem elinde Kur'an 82 yaşında ilk günden beri sana duacı reis" ifadelerinin yer aldığı videolu paylaşımı alıntılayan Erdoğan, "Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, kendisi için dua eden çocukların yer aldığı başka videoları da alıntılayarak tek tek teşekkür etti.
Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
A Spor canlı yayınında sunucu dayanamadı! Melike Çelik'in sinirleri bozuldu kahkahayı bastı
A Spor canlı yayınında sunucu dayanamadı! Melike Çelik'in sinirleri bozuldu kahkahayı bastı
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Haliç'i görenler şaşkına döndü suyun rengini görenler telefona sarıldı
Haliç'i görenler şaşkına döndü suyun rengini görenler telefona sarıldı
Slovakya meclisinde bayrak krizi! Su fırlatınca olanlar oldu: Polise suç duyurusunda bulunacak
Slovakya meclisinde bayrak krizi! Su fırlatınca olanlar oldu: Polise suç duyurusunda bulunacak
Alevilere kafir deyip küfür eden kişi yakalandı! Sosyal medyada tepki yağmıştı
Alevilere kafir deyip küfür eden kişi yakalandı! Sosyal medyada tepki yağmıştı
İran'dan gövde gösterisi! Yeni balistik füzesi Hayberşeken’i tanıttılar
İran'dan gövde gösterisi! Yeni balistik füzesi Hayberşeken’i tanıttılar
Milli Füze Sistemi K+'ların TSK'ya teslimatları sürüyor İsmail Demir duyurdu
Milli Füze Sistemi K+'ların TSK'ya teslimatları sürüyor İsmail Demir duyurdu
Suudi Arabistan'da bina iş makinesinin üzerine devrildi! O anlar kamerada
Suudi Arabistan'da bina iş makinesinin üzerine devrildi! O anlar kamerada
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika katil zanlısı Seccad Yeşil yakalandı
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika katil zanlısı Seccad Yeşil yakalandı
Kazdağları Milli Parkı'nda 17 asker kar yağışında mahsur kalan askerler kurtarıldı
Kazdağları Milli Parkı'nda 17 asker kar yağışında mahsur kalan askerler kurtarıldı