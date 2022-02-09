Cumhurbaşkanı Erdoğan dualara kayıtsız kalmadı! Vatandaşların paylaşımlarına tek tek teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle kendisi için dua eden 82 yaşındaki vatandaşın videosuna sosyal medya hesabından yanıt verdi. Erdoğan, paylaşımı yapan vatandaşa, "Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin" diyerek yanıt verdi. Erdoğan, kendisi için dua eden çocukların yer aldığı başka videoları da alıntılayarak tek tek teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu ve birkaç gün içinde rutin yaşantılarına döneceği açıklanmıştı.

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine binlerce destek ve dua mesajı geldi. Bunlardan birisi de kendisi için dua eden 82 yaşındaki vatandaştı. "Annem elinde Kur'an 82 yaşında ilk günden beri sana duacı reis" ifadelerinin yer aldığı videolu paylaşımı alıntılayan Erdoğan, "Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.