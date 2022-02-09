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MEDYA

A Spor canlı yayınında sunucu dayanamadı! Melike Çelik'in sinirleri bozuldu kahkahayı bastı

GALATASARAY muhabiri Nevzat Dindar'ın Galatasaray hakkında konuşurken defalarca kullandığı "bir şey" kelimesi sunucu Melike Çelik'i güldürdü.

Türk televizyon tarihinde unutulmazlar arasına girecek bir olay daha yaşandı. A Spor'da Galatasaray'ın durumuyla ilgili yorumlar yapan muhabir Nevzat Dindar'ın "Bir şey yok" diye takılı kaldığı anlar stüdyoyu kahkahaya boğdu. Nevzat Dindar, "Hiçbir şey bilmiyorum, tahmin edemiyorum. Çünkü bir şey olur, o bir şeyin üzerine bir şeyler gelir, olur derim. Şimdi bir şey yok ki, bir şey yok. Olmayan bir şeyin üzerine bir şeyler geldi, e ne olacak? Abi bir şey yok şu an ortada, bir şey yok! Bir şey yok ve gelen bir şeylerin, olan bir şeyin üzerine de bir şeyin olmasını anlarım. Ama olmayan şeyin üzerine de bir şey!" ifadelerini kullanınca Melike Çelik dayanamayıp gülmeye başladı. İlginç yorumlarının farkına varan Nevzat Dindar da kahkahaya boğuldu.

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