Mansur Yavaş Ankara için gelen elektrik faturasını paylaştı rakama bakın

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gelen elektrik faturasını paylaştı. Dün de İzmir ve Eskişehir Belediye Başkanları faturaları yayınlayıp zamların geri alınmasını istemişti. İşte Ankara Büyükşehir için gelen elektrik faturaları

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ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ardından gelen son zamların Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne maliyetini paylaştı.

Belediyelerdeki bu maliyet değişimine dikkat çeken Başkan Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gelen zamların ardından belediyemizin maliyet değişim tablolarını kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerine yer verdi.

ASKİ'nin gideri 3 katını aştı

ASKİ, EGO ve Halk Ekmek'in artan giderlerine vurgu yapan Başkan Yavaş, ASKİ'nin 2021 yılındaki elektrik giderlerinin 561 milyon liradan 2022 yılında 1 milyar 620 milyon liraya çıktığı açıkladı. Halk Ekmek'in 501 bin 122 lira olan gideri 2022 Şubat ayında 1 milyon 61 bin 436 liraya çıktı.

Başkan Yavaş'ın yayınladığı maliyet tabloları şu şekilde: