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Zamlardan kuşlar da nasibini aldı! Yüzde 600 zamlandı

Zamlardan kuşlar da nasibini aldı! Yüzde 600 zamlandı

ESKİŞEHİRLİ baharatçı ve yemci Mümin İnceelli, buğday fiyatının bir yıl içerisinde yüzde 600 oranında zamlanması nedeniyle halkın eskisi kadar kuşları beslemediğini belirtti.

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15 yıldır Eskişehir'de baharatçılık yapan Mümin İnceelli, kış aylarında pek çok sokak hayvanı gibi kuş ve güvercinlerin de besin bulmakta zorluk yaşadıklarını anımsattı. Geçtiğimiz yıllara oranla, kuş ve güvercin besleyenlerin oranının bu yıl azaldığına dikkat çeken İnceelli, "Geçtiğimiz yıl yem olarak sattığımız buğdayın kilosu 1 lira iken bu yıl 6 lira oldu. Pahalılık, kuş yemlerini de etkiledi. Bu nedenle insanlar eskisi kadar kuş beslemiyor. Soğuk ve karlı havalarda sokak canlıları besinlere ulaşmakta güçlük çekiyorlar. İnşallah Eskişehirliler kuş ve güvercinlere karşı olan duyarlılıklarını bırakmazlar" dedi.

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