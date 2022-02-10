BIST 2.048
DOLAR 13,53
EURO 15,47
ALTIN 798,30
HABER /  POLİTİKA  /  MHP

MHP'li Saffet Sancaklı'ya hırsız şoku! Tabut taşırken çaldılar

MHP'li Saffet Sancaklı'ya hırsız şoku! Tabut taşırken çaldılar

Eski futbolcu ve MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Saffet Sancaklı'ya hırsız şoku. Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'ın cenaze töreninde tabut omuzlarken cebinden 6 bin lirası çalındı.

Abone ol

Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'ın cenaze törenine katılan Sancaklı'nın cebindeki 6 bin TL çalındı. Soyulduğunu fark eden Saffet Sancaklı şikâyetçi olunca kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 2 hırsız yakalanarak cezaevine gönderildi.

Tabutu taşımak istediğini düşündü
Sabah'ın haberine göre bir süre tabut taşıyan Sancaklı, arkasında bulunan bir kişi tarafından sürekli rahatsız edilmeye başladı. Yurttaşın tabut taşımak istediğini düşünen Sancaklı bir süre sonra cenaze merasiminden ayrılarak evine doğru hareket etti.

Evde ceplerini kontrol eden Saffet Sancaklı, cebinde bulunan 6 bin liranın olmadığını fark edince hırsızlar tarafından soyulduğunu fark etti.

Tutuklandılar
Cenaze törenine ait görüntüleri inceleyen eski futbolcu arkasında bulunan şahsın sürekli kendisini taciz ettiğini fark edince cebinden parasını alan kişinin bu şahıs olduğunu düşünerek karakola başvurdu.

Emniyette ifade veren Saffet Sancaklı, olay günü cami içerisinde merhumun cenazesini araca taşımak üzere tabuta gittiğini bu sırada çok kalabalık olduğunu ancak arkasında bulunan gri bereli bir şahsın kendisini sürekli ittirdiğini evine gittiğinde ise parasının olmadığını tespit edince hırsızın bu şahıs olabileceğini söyledi. Şikâyet üzerine emniyet güçleri güvenlik kameralarından iki şahsın Saffet Sancaklı'ya yaklaştıklarını bir kişinin gölgeleme yaparken diğerinin eski futbolcunun cebinden para çaldığı tespit edildi.

Kimliği belirlenen iki şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalanarak karakola getirildi. İfadeleri alınan şüpheliler Bayram D., ve Kartal D., olay günü cenazeye katıldıklarını herhangi bir hırsızlık eyleminde bulunmadıklarını beyan ettiler. İfadelerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı planı belli oldu Yeni hedefi o koltuk
Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı planı belli oldu Yeni hedefi o koltuk
İlk Omicron varyantı vakasını keşfeden doktor konuştu: Bana baskı yaptılar
İlk Omicron varyantı vakasını keşfeden doktor konuştu: Bana baskı yaptılar
Sakarya'da misafirliğe gittiği evde hayatını kaybetti! Şüpheli ölüm ekipleri harekete geçirdi
Sakarya'da misafirliğe gittiği evde hayatını kaybetti! Şüpheli ölüm ekipleri harekete geçirdi
NASA'nın Perseverance keşif aracı Mars'ta rekor kırdı
NASA'nın Perseverance keşif aracı Mars'ta rekor kırdı
Kübra Tanış kimdir Fırat Tanış'ın boşandığı eşi kaç yaşında?
Kübra Tanış kimdir Fırat Tanış'ın boşandığı eşi kaç yaşında?
Irak Elektrik Bakanlığı Türkiye'den elektrik ithal edeceğini duyurdu
Irak Elektrik Bakanlığı Türkiye'den elektrik ithal edeceğini duyurdu
Sadrazam torunları birbirine girdi 100 milyon liralık miras 5 mezar açtırdı
Sadrazam torunları birbirine girdi 100 milyon liralık miras 5 mezar açtırdı
Abdurrahman Dilipak da doğruladı: Devlet Bahçeli ile akrabaymış
Abdurrahman Dilipak da doğruladı: Devlet Bahçeli ile akrabaymış
Fırat Tanış eşi kimdir Kübra Tanış ile neden boşandı? Kübra Tanış kimdir?
Fırat Tanış eşi kimdir Kübra Tanış ile neden boşandı? Kübra Tanış kimdir?
Gözler BDDK'da! Yeni verileri açıklayacak
Gözler BDDK'da! Yeni verileri açıklayacak