BIST 2.043
DOLAR 13,57
EURO 15,52
ALTIN 799,77
HABER /  GÜNCEL

Abdurrahman Dilipak da doğruladı: Devlet Bahçeli ile akrabaymış

Abdurrahman Dilipak da doğruladı: Devlet Bahçeli ile akrabaymış

Abdurrahman Dilipak Devlet Bahçeli ile akraba olduklarını doğruladı. Dilipak'ın dayısı olan Adalet Partisi milletvekili ve Millî Nizam Partisi kurucularından, eski bakan Hasan Aksay akrabalığı açıklamıştı.

Abone ol

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile uzaktan akraba olduklarını söyledi.
Dilipak, bugünkü köşe yazısında şunları yazdı: "Ben, anne tarafından Fettahoğulları’ndanım, baba tarafından da Seyyidhanoğulları’ndan. Anne tarafımın soyadı Aksay, baba tarafımın Dilipak. Dilipak’lar, Seyyidhanlar’dan oluyor. Biz, Devlet Bahçeli ile Fettahoğulları üzerinden akraba oluyoruz. Dede tarafından amcazade."

Akit yazarı, “Devlet beyle de birkaç kez karşılaştık ama oturup konuşmadım. Her ikisi de benden büyük. Onları ziyaret etmek bana düşer” dedi.

Adalet Partisi milletvekili ve Millî Nizam Partisi kurucularından, eski bakan Hasan Aksay, Devlet Bahçeli ile akraba olduğunu söylemişti. Akit yazarının dayısı olan Aksay’ın bu ifadelerinin ardından “Dilipak, Devlet Bahçeli’nin akrabası çıktı” şeklinde haberler yayımlanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gözler BDDK'da! Yeni verileri açıklayacak
Gözler BDDK'da! Yeni verileri açıklayacak
Ayşenur Arslan Türk Mukavemet Teşkilatı'na 'suikastçı örgüt' dedi RTÜK inceleme başlattı
Ayşenur Arslan Türk Mukavemet Teşkilatı'na 'suikastçı örgüt' dedi RTÜK inceleme başlattı
Hamile eşini katleden Ozan Dum'un ifadesi ortaya çıktı: Aldattığını düşündüm
Hamile eşini katleden Ozan Dum'un ifadesi ortaya çıktı: Aldattığını düşündüm
Kayseri'de kiracı dehşet saçtı! Spor kulübü başkanını kanlar içinde bıraktı
Kayseri'de kiracı dehşet saçtı! Spor kulübü başkanını kanlar içinde bıraktı
Toyota Motor mevcut mali yıl satış gelirleri hedefini aşağı yönlü güncelledi
Toyota Motor mevcut mali yıl satış gelirleri hedefini aşağı yönlü güncelledi
Ordu'da öğrencisine cinsel istismarda bulunan kurs hocasına 48 yıl hapis
Ordu'da öğrencisine cinsel istismarda bulunan kurs hocasına 48 yıl hapis
Altında 'Ayşe Teyze' modeli! Yastık altı altınlar sisteme nasıl katılacak? İşte 10 adımda yeni altın düzenlemesi
Altında 'Ayşe Teyze' modeli! Yastık altı altınlar sisteme nasıl katılacak? İşte 10 adımda yeni altın düzenlemesi
Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı konusunda anlaştı! İşte Millet İttifakı'nın adayı
Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı konusunda anlaştı! İşte Millet İttifakı'nın adayı
Ünlü oyuncu işlettiği kafede müşterilere bıçakla saldırıp sosyal medyadan yayınladı
Ünlü oyuncu işlettiği kafede müşterilere bıçakla saldırıp sosyal medyadan yayınladı
Halil Falyalı cinayetinde bomba iddia: Söylemez Kardeşler Çetesi lideri gözaltında
Halil Falyalı cinayetinde bomba iddia: Söylemez Kardeşler Çetesi lideri gözaltında