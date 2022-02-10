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Hamile eşini katleden Ozan Dum'un ifadesi ortaya çıktı: Aldattığını düşündüm

Hamile eşini katleden Ozan Dum'un ifadesi ortaya çıktı: Aldattığını düşündüm

Dini nikahlı olduğu 6 aylık hamile eşi Hasret Dalkoparan'ı, 1,5 yaşındaki kızının önünde katletmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Ozan Dum'un ifadesi ortaya çıktı.

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Sabah gazetesinde yer alan haberde 6 aylık hamile olan eşini acımasızca katleden Ozan Dum'un hakimlik ifadesine yer verildi. Şüpheli Dum, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylerken soruşturmayı hızla yürüten savcılık harekete geçti. Katledilen genç kadın ve şüphelinin önceki adli sürecini mercek altına alan savcılık, tanık ifadelerine de başvurarak, gidişata göre yeniden şüpheli Dum'un ifadesini alacak.

Abisinin evine sığınmıştı
Ümraniye'de yaşanan korkunç cinayet, 4 Şubat günü meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen 21 yaşındaki Ozan Dum'la tartışan 20 yaşındaki Hasret Dalkoparan, ağabeyi Tolga Dalkoparan'ın evine sığındı. 

Genç kadının yaşadığı evi gözetlemeye başlayan Ozan Dum, ağabeyinin markete gitmesini fırsat bilerek eve girip silahını çıkarttı. 1 buçuk yaşındaki çocuğunun önünde hamile Hasret Dalkoparan'a kurşunlar yağdıran Dum, bununla da yetinmeyerek kızının gözleri önünde eşinin kollarını ve bacaklarını keserek parçalara ayırdı.

Kaçarak uzaklaştı
Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken cani adam kaçarak uzaklaştı. 18 suç kaydı olan Ozan Dum gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullanarak işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Dum, Hakimlikteki savunmasında 'Ben eşimi beni aldattığını düşündüğüm için öldürdüm. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim' diyerek pişman olduğunu dile getirdi. Hakimlik ise şüpheli adamın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Tanıkların ifadesine başvurulacak
Konuyla ilgili yürütülen soruşturma hızla devam ederken savcılık, olayla ilgili tüm detayları tek tek değerlendirmeye aldı. Savcılığın korkunç cinayetin açıklık kazanması için görgü tanıklarının ifadesine başvuracak ve soruşturmanın gidişatına göre yeniden şüpheli Dum'un ifadesine başvurulabileceği öğrenildi.

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