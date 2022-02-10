Okullar tatil edildi! İşte kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği yerlerin tam listesi

Soğuk hava ve kar yağışı yurt genelini etkisi altına aldı. Bazı il ve ilçelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Konya'yı çevre illere bağlayan yollar kar yağışı nedeniyle kapandı. İşte bugün okulların tatil edildiği il ve ilçelerin tam listesi...

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Soğuk hava ve kar yağışı yurt genelinde etkili oluyor. Kar ve buzlanma nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi.

Gümüşhane: Gümüşhane’de dün akşam saatlerinde başlayan etkili kar yağışı nedeniyle Merkez, Kelkit, Şiran, ve Köse ilçelerindeki tüm okullar 10 Şubat Perşembe günü bir süreyle tatil edildi. Bugün engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacak.

Kayseri: Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, yağış nedeniyle eğitime de 1 gün ara verildi.

Konya: Konya'da etkili olan kar nedeniyle Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe merkezlerinin dışında kalan kırsal mahallelerde ve taşımalı eğitim kapsamındaki yerleşim yerleri ile Çumra, Cihanbeyli, Beyşehir, Hüyük, Derebucak, Akşehir, Kadınhanı, Karapınar, Ilgın, Derbent, Altınekin, Çeltik, Sarayönü, Doğanhisar, Bozkır, Ereğli, Yunak, Halkapınar, Akören, Güneysınır, Taşkent ve Beyşehir ilçelerinde bugün yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde okulların uzaktan eğitim yapacağı duyuruldu.

Sivas: Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yıldızeli ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi. Öte yandan kar yağışı ve tipi nedeniyle, 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi ağır tonajlı araçların geçişine kapatılırken, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde otobüs seferleri geçici olarak durduruldu.

Karaman: Valilik açıklamasında, kar yağışı ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğunu, bu nedenle bugün merkez ve merkeze bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kentteki halk eğitim merkezleri ile rehabilitasyon merkezleri de tatil edilirken, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Çankırı: Çankırı'nın Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Çerkes'teki tüm ilk ve orta dereceli okullar 10-11 Şubat 2022 Perşembe ve Cuma günleri tatil edildi. Orta ve Yapraklı ilçelerinde ise eğitime bir gün ara verildi.

Niğde: Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Perşembe günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Afyonkarahisar: Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm il genelinde taşımalı eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Bayburt: Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 10 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.