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EGM'den Halil Falyalı'nın öldürülmesine ilişkin açıklama: 3 kişi gözaltına alındı

EGM'den Halil Falyalı'nın öldürülmesine ilişkin açıklama: 3 kişi gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı ve şoförüyle ilgili soruşturmada İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

08.02.2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy’de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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