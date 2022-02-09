BIST 2.043
DOLAR 13,56
EURO 15,50
ALTIN 797,03
HABER /  EKONOMİ
ADV Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun

IKBY resmen duyurdu: Türkiye'ye 2025'te doğal gaz satmaya başlayacağız

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
IKBY resmen duyurdu: Türkiye'ye 2025'te doğal gaz satmaya başlayacağız

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Türkiye'ye 2025 yılında doğal gaz satmaya başlayacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin şu an doğal gaz sıkıntısı olmadığını belirterek Irak'tan Türkiye'ye doğal gaz arzı olabileceğini ifade etmişti.

Abone ol

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Enerji Komisyonu Başkanı Ali Hama Salih, sosyal medya hesabında yayınladığı paylaşımda, IKBY'nin Türkiye'ye doğalgaz satmaya 2025 yılında başlayacağını duyurdu. IKBY'nin dünya doğalgaz rezervlerinin yüzde 3'üne ve yaklaşık 5.7 trilyon metreküp doğalgaz rezervine sahip olduğunu aktaran Salih, Türkiye'ye doğal gaz boru hattı döşenmesinin planlandığını kaydetti.

Söz konusu doğal gaz boru hatlarının inşasının birinci ve ikinci aşmasının başladığını belirten Salih, IKBY'nin kendi ihtiyacının karşılanması için Türkiye'ye bu tarihten önce doğalgaz satılmayacağını ifade etti. 2025'e kadar Irak'ın nüfusunun 50 milyon olmasının beklendiğini ve doğal gaza daha fazla ihtiyaç duyulacağını belirten Salih, Bağdat hükümetinin bunu gerekçe göstererek doğal gaz satışını engelleyebileceğini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Türkiye'nin şu an doğal gaz sıkıntısı olmadığını belirterek Irak'tan Türkiye'ye doğal gaz arzı olabileceğini ifade etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gündüz Bey eşi ve çocukları var mı? Osman Bey kardeşleri kaç tane?
Gündüz Bey eşi ve çocukları var mı? Osman Bey kardeşleri kaç tane?
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Bülent Ersoy'un acı günü! Yaşayan tek büyüğünü kaybetti
Bülent Ersoy'un acı günü! Yaşayan tek büyüğünü kaybetti
Karamollaoğlu yatırımlara karşı çıktı: Havalimanı yapmayın israftır
Karamollaoğlu yatırımlara karşı çıktı: Havalimanı yapmayın israftır
Emirzade nine Mehmetçik üşümesin diye elleriyle ördüğü çorapları gönderdi
Emirzade nine Mehmetçik üşümesin diye elleriyle ördüğü çorapları gönderdi
Gündüz Alp Bey ölümü ne zaman öldü Gündüz Bey hain mi Osman Bey'e ihanet etti mi?
Gündüz Alp Bey ölümü ne zaman öldü Gündüz Bey hain mi Osman Bey'e ihanet etti mi?
Bir kahve ile saatlerce oturmaya son! Tartışma büyüyor
Bir kahve ile saatlerce oturmaya son! Tartışma büyüyor
Ahmet Davutoğlu'nu masaya oturtma çabası! Millet İttifakında pazarlık kızışıyor
Ahmet Davutoğlu'nu masaya oturtma çabası! Millet İttifakında pazarlık kızışıyor
Türkiye için acil durum doğal gazı! Azerbaycan harekete geçti
Türkiye için acil durum doğal gazı! Azerbaycan harekete geçti
TCMB'nin TOBB üyeleriyle toplantısında neler konuşuldu?Şahap Kavcıoğlu'na ilettiler
TCMB'nin TOBB üyeleriyle toplantısında neler konuşuldu?Şahap Kavcıoğlu'na ilettiler