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Emirzade nine Mehmetçik üşümesin diye elleriyle ördüğü çorapları gönderdi

Emirzade nine Mehmetçik üşümesin diye elleriyle ördüğü çorapları gönderdi

Bilecik'in Pazaryeli ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Emirzade Yalamacılar, Kars İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan askerlere kendi ördüğü çorapları gönderdi.

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Pazaryeli ilçesi Yenimahalle'de yaşayan Emirzade Yalamacılar, kış mevsiminin sert geçtiği Kars'ta, İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler için 35 çift çorap ördü.

Kargoyla İl Jandarma Komutanlığına gönderilen çoraplar askeri yetkililere teslim edildi. Çorap dolu koliyi açan askerler, bir de çorapları ören Yalamacılar'in yazdığı mektupla karşılaştı.

Mektupta askerlere selam gönderen Yalamacılar, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın asker evlatlarımız, sizlere selam eder, sağlıklı günler diler, gözlerinizden öperim. Dualarımız sizlerle. Evlatlarım sizlere çorap yolluyorum, görevinizde başarılar dilerim."

Askerleri duygulandıran mektup okunduktan hemen sonra Emirzade ninenin gönderdiği çoraplar askerlere dağıtıldı.

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