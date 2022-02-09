Prof. Dr. İzzet Özgenç yine 'OHAL kaçınılmaz' dedi! Dolar 18 lira olunca da istemişti

AK Parti iktidarında bir çok önemli yasanın mimarı olan Prof. Dr. İzzet Özgenç, yine "OHAL ilan edilebilir" dedi. Özgenç daha önce "OHAL ilan edilebilir" demiş ve gelen tepkiler üzerine geri adım atmıştı. Türkiye'nin adı konmamış ağır bir ekonomik bunalım yaşadığını belirten Özgenç, "Süreç devam ederse, güvenlik sebebiyle olağanüstü hal kaçınılmaz olabilir" ifadelerini kullandı.

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AK Parti iktidarı döneminde terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasına önderlik etmiş olan Prof. Dr. İzzet Özgenç, daha önce yaptığı, "Olağanüstü hal" çıkışını yineledi. Özgenç, geçtiğimiz aylarda da benzer bir çıkışta bulunmuş ve sonunda özür dilemişti.

'Türkiye'de adı konmamış ağır bir ekonomik bunalım yaşanıyor'

Prof. Dr. Özgenç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, adı konmamış olsa bile, ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hali yaşamaktadır. Süreç devam ederse, güvenlik sebebiyle olağanüstü hal kaçınılmaz olabilir. Vatandaş duyarlılığımla, sorunla ilgili olarak TBMM’ye Genel Görüşme çağrımı tekrar etme gereğini duyuyorum" dedi.

Yapılan yanlışlarda ısrar edilmesinin muhtemel sonuçları endişesi

Özgenç ikinci paylaşımında ise "Olağanüstü hal önerisinde bulunulmuyor. İhmalin ve yapılan yanlışlarda ısrar edilmesinin muhtemel sonuçlarına endişeyle işaret ediliyor. En zor günlerde bile millet olarak çözümün aranacağı yer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir" ifadesini kullandı.

İzzet Özgenç daha önce ne demişti?

Prof. Dr. İzzet Özgenç, doların patlama yaptığı dönemde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ekonomik krizi gerekçesi ile "OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" demişti. Özgenç o paylaşımında, "Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki süregelen değer kaybı, 'AĞIR EKONOMİK BUNALIM' sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OLAĞANÜSTÜ HÂL ilânına (Any., m. 119), toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

Özgenç daha sonra gelen tepkiler üzerine, OHAL açıklamasının 'kişi ya da bir kurumla' ilişkili olmadığını belirterek, "Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hâl ilanına ilişkin açıklamalarım, herhangi bir kişi veya kurumla irtibatlı olarak ya da yönlendirme üzerine yapılmamıştır. Bu açıklamalar, sadece ülkemizdeki ekonomik gidişatla ilgili olarak duyduğum endişelerin ifadesinden ibarettir." demişti.