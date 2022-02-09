Aşırı yağış yolu çökertti! Geçişe izin verilmiyor
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde aşırı yağış nedeniyle mahalle yolunun bir kısmında çökme meydana geldi.Abone ol
Elmatepe Mahallesi Karagöz Sokak'ta inşaat çalışmasının yürütüldüğü alanda yolun bir bölümü aşırı yağışlar yüzünden çöktü.
Mahalleyi ilçe merkezine bağlayan yol, Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerce çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Güzergahı kullanacak sürücüler, alternatif yollara yönlendiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoldaki çalışması sürüyor.