Kemal Kılıçdaroğlu yine randevu verdi: Sizi evime davet ediyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam saat 22.00'de açıklama yapacağı duyurusunda bulundu.Abone ol
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarına devam ediyor. Kılıçdaroğlu yaptığı otel konuşmasında dikkatleri üzerine çekmişti. Otelin geceliğinin 100 bin lira olduğunun ortaya çıkmasıyla tepki yağmıştı.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Kılıçdaroğlu "Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere." dedi.
Son konuşmasını yaptığı otel ücreti tartışma yaratmıştı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geceliği 100 bin TL’lik olan otel odasından çektiği görüntünün tartışmaları sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya trolleriyle ilgili videoyu çektikten sonra bir fotoğraf paylaşılmış, fotoğrafta Kılıçdaroğlu’nun boğaz manzaralı bir otel odasında videoyu çektiği ortaya çıkmıştı. Fotoğraf sosyal medyada birçok kez gündeme gelirken, CHP içinde de karışıklığa neden olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun otel odasındaki fotoğrafının paylaşımını ilk CHP Gençlik Kolları'nın değil, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'ın yaptığı söylenmişti.