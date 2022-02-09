BIST 2.030
DOLAR 13,60
EURO 15,56
ALTIN 798,56
HABER /  POLİTİKA  /  CHP
ADV Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun

Kemal Kılıçdaroğlu yine randevu verdi: Sizi evime davet ediyorum

Kemal Kılıçdaroğlu yine randevu verdi: Sizi evime davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam saat 22.00'de açıklama yapacağı duyurusunda bulundu.

Abone ol

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarına devam ediyor. Kılıçdaroğlu yaptığı otel konuşmasında dikkatleri üzerine çekmişti. Otelin geceliğinin 100 bin lira olduğunun ortaya çıkmasıyla tepki yağmıştı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Kılıçdaroğlu "Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere." dedi.

Son konuşmasını yaptığı otel ücreti tartışma yaratmıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geceliği 100 bin TL’lik olan otel odasından çektiği görüntünün tartışmaları sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya trolleriyle ilgili videoyu çektikten sonra bir fotoğraf paylaşılmış, fotoğrafta Kılıçdaroğlu’nun boğaz manzaralı bir otel odasında videoyu çektiği ortaya çıkmıştı. Fotoğraf sosyal medyada birçok kez gündeme gelirken, CHP içinde de karışıklığa neden olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun otel odasındaki fotoğrafının paylaşımını ilk CHP Gençlik Kolları'nın değil, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'ın yaptığı söylenmişti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Hızır orucu rüyasında evleneceğin kişiyi görme duası okunur mu?
Hızır orucu rüyasında evleneceğin kişiyi görme duası okunur mu?
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! Yaralanan şoförün annesinden çarpıcı açıklama
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! Yaralanan şoförün annesinden çarpıcı açıklama
Bayan bekçi alımı 2022 yapılacak mı 2022 kadın bekçi maaşları ne kadar?
Bayan bekçi alımı 2022 yapılacak mı 2022 kadın bekçi maaşları ne kadar?
Harvard mezunu 3 kadın taciz şikayetlerini dikkate almayan okullarına dava açtı
Harvard mezunu 3 kadın taciz şikayetlerini dikkate almayan okullarına dava açtı
Teröristlere geçit yok! Bugün 14 PKK'lı terörist daha öldürüldü
Teröristlere geçit yok! Bugün 14 PKK'lı terörist daha öldürüldü
Alevilere küfür sosyal medyayı ayaklandırdı AK Parti'den tepki geldi
Alevilere küfür sosyal medyayı ayaklandırdı AK Parti'den tepki geldi
Kazdağları nerede hangi ilde Kazdağları'nda mahsur kalan askerler kurtarıldı mı?
Kazdağları nerede hangi ilde Kazdağları'nda mahsur kalan askerler kurtarıldı mı?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alacak
Irak Kürt Yönetimi'nden 2025'te doğal gaz geliyor
Irak Kürt Yönetimi'nden 2025'te doğal gaz geliyor