Kemal Kılıçdaroğlu yine randevu verdi: Sizi evime davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam saat 22.00'de açıklama yapacağı duyurusunda bulundu.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarına devam ediyor. Kılıçdaroğlu yaptığı otel konuşmasında dikkatleri üzerine çekmişti. Otelin geceliğinin 100 bin lira olduğunun ortaya çıkmasıyla tepki yağmıştı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Kılıçdaroğlu "Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere." dedi.