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İsveç de koronavirüs kısıtlamalarını kaldırdı PCR testi paralı oldu

İsveç de koronavirüs kısıtlamalarını kaldırdı PCR testi paralı oldu

İsveç'te korona virüse mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar ve ücretsiz Covid-19 test uygulaması bugün itibariyle sonlandırıldı.

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İsveç'te korona virüs salgının önüne geçilmesi amacıyla uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı. İsveç Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Karin Tegmark Wisell, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, yüksek maliyet nedeniyle ücretsiz Covid-19 testi uygulamasının da sonlandırıldığını duyurdu. Wisell, "Covid-19 testlerinin maliyeti haftalık 55 milyon dolar, aylık ise 220 milyon dolar. Bu nedenle korona virüs testlerini sonlandırdık" ifadelerini kullandı.

Alınan yeni karar kapsamında bugünden itibaren yalnızca sağlık ve yaşlı bakım evi çalışanları ile savunmasız durumda olan kişiler belirti gösteriyorsa ücretsiz PCR testi yaptırabilecek. Kendi isteği ile yurt dışına dışına çıkmak isteyenlerin Covid-19 test ücretleri devlet ve sigortalar tarafından karşılanmayacak. Ülkeye girişte istenen dijital seyahat kartı, test, aşı belgesi kuralları da sona erdi. Ayrıca toplu etkinliklerde ve restoranlarda kişi sınırına yönelik kısıtlamalar ile barlar ve lokantalar için uygulanan saat kısıtlaması da son buldu.

Nüfusun yüzde 72.8'si tam aşılı
Toplam 2 milyon 354 bin 455 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede 16 bin 207 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 11 milyon nüfuslu İsveç'te nüfusun yüzde 72.8'si ise korona virüse karşı tamamen aşılandı.

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