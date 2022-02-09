Seccad Yeşil kimdir ne iş yapar? Seccad Yeşil kimin oğlu?

Beşiktaş eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı ve cinayetin firarisi Seccad Yeşil Bursa'da yakalandı. 13 gündür firari olan Seccad Yeşil İstanbul'a getirilecek. Peki Seccad Yeşil kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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Türkiye'nin gündemi olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 13 gündür firari olan cinayet zanlısı Seccad Yeşil Bursa'da yakalandı. Bu gelişmenin ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 17 kişi yakalanmış oldu. Peki kimdir Seccad Yeşil, ne iş yapar?

Türkiye'nin konuştuğu ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan Seccad Yeşil yakalandı.

13 gündür firari olan Seccad Yeşil'in hayatına dair bilgiler henüz yok.

13 gündür firariydi: 13 gündür firari olan Seccad Yeşil'in Bursa'da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli Yeşil sorgulanması için İstanbul'a getirilecek.

Olayın detayları: Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde kedi maması poşeti içerisinde bulundu. Ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı belirlendi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Bakırköy Adliyesi'ne getirilen 16 şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 şüphelinin ise karantinaya alındığı öğrenildi. Şüphelilerden Kadir Yasak, Ali Yasak, Abdulkadir Kara, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kerem Öztürk ve Uğur Can Bilge suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan delillerin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.