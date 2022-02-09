BIST 2.030
DOLAR 13,60
EURO 15,56
ALTIN 798,56
HABER /  GÜNCEL
ADV Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun

Seccad Yeşil kimdir ne iş yapar? Seccad Yeşil kimin oğlu?

Seccad Yeşil kimdir ne iş yapar? Seccad Yeşil kimin oğlu?

Beşiktaş eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı ve cinayetin firarisi Seccad Yeşil Bursa'da yakalandı. 13 gündür firari olan Seccad Yeşil İstanbul'a getirilecek. Peki Seccad Yeşil kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Abone ol

Türkiye'nin gündemi olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 13 gündür firari olan cinayet zanlısı Seccad Yeşil Bursa'da yakalandı. Bu gelişmenin ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 17 kişi yakalanmış oldu. Peki kimdir Seccad Yeşil, ne iş yapar? 

Türkiye'nin konuştuğu  ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan Seccad Yeşil yakalandı.

13 gündür firari olan Seccad Yeşil'in hayatına dair bilgiler henüz yok.

13 gündür firariydi: 13 gündür firari olan Seccad Yeşil'in Bursa'da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli Yeşil sorgulanması için İstanbul'a getirilecek.

Olayın detayları: Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde kedi maması poşeti içerisinde bulundu. Ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı belirlendi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Bakırköy Adliyesi'ne getirilen 16 şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 şüphelinin ise karantinaya alındığı öğrenildi. Şüphelilerden Kadir Yasak, Ali Yasak, Abdulkadir Kara, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kerem Öztürk ve Uğur Can Bilge suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan delillerin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika katil zanlısı Seccad Yeşil yakalandı
Foto Galeri Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika katil zanlısı Seccad Yeşil yakalandı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hızır orucu rüyası nasıl olur 2022 yatmadan nasıl niyet edilir?
Hızır orucu rüyası nasıl olur 2022 yatmadan nasıl niyet edilir?
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
İHH, 2021'de 15 ülkede 100 kalıcı eser yaptı
İHH, 2021'de 15 ülkede 100 kalıcı eser yaptı
Bilecik'te binlerce kişi ishal ve kusma şikâyetiyle hastaneye başvurdu! Sağlık Bakanlığı devreye girdi
Bilecik'te binlerce kişi ishal ve kusma şikâyetiyle hastaneye başvurdu! Sağlık Bakanlığı devreye girdi
Bilecik'te binlerce kişi ishal ve kusma şikâyetiyle hastaneye başvurdu! Sağlık Bakanlığı devreye girdi
Bilecik'te binlerce kişi ishal ve kusma şikâyetiyle hastaneye başvurdu! Sağlık Bakanlığı devreye girdi
Bekçi alımı 2022 başvuruları ne zaman yapılacak? 2022 bekçi alımı başvuru formu doldurma
Bekçi alımı 2022 başvuruları ne zaman yapılacak? 2022 bekçi alımı başvuru formu doldurma
RTÜK harekete geçti Amerika’nın Sesi, DW ve Euronews sitelerine lisans için 72 saat süre tanındı
RTÜK harekete geçti Amerika’nın Sesi, DW ve Euronews sitelerine lisans için 72 saat süre tanındı
Cemevinin 30 binlik elektrik faturası olay oldu! Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den açıklama
Cemevinin 30 binlik elektrik faturası olay oldu! Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den açıklama
DSÖ’den yeni varyant açıklaması: Omicron’dan daha bulaşıcı ve daha yaygın hale gelecek
DSÖ’den yeni varyant açıklaması: Omicron’dan daha bulaşıcı ve daha yaygın hale gelecek
Hazine Bakanı Nureddin Nebati 'yastık altında 5 ton altın var' dedi İslam Memiş inanmadı!
Hazine Bakanı Nureddin Nebati 'yastık altında 5 ton altın var' dedi İslam Memiş inanmadı!