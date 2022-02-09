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Hindistan'da başörtülü öğrenciler derslere alınmadı! Liselerde eğitime ara verildi: Eylem yapıldı

Hindistan'da başörtülü öğrenciler derslere alınmadı! Liselerde eğitime ara verildi: Eylem yapıldı

HİNDİSTAN'ın Karnataka eyaletinde başörtülü öğrencilerin okulda derslere alınmaması nedeniyle gösteri düzenlendi.

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Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletindeki Udupi kentinde geçtiğimiz ay bir devlet lisesinde başörtülü öğrenciler derslere alınmadı. Öğrencilerin derslere alınmaması üzerine eyalette gösteri düzenlendi. Okulun çevresinde toplanan öğrenciler okul yönetimini protesto ederken, idareden yapılan açıklamada öğrencilerin okulun üniforma kurallarına uymak zorunda olduğu ileri sürüldü.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, devlet lisesinin kararının ardından eyaletteki farklı okullarda da başörtüsü yasağı uygulamaya başladı. Öğrenciler konuyu eyalet yüksek mahkemesine taşıdı. Mahkeme, öğrencilerin taleplerini dinledikten sonra yasağın iptal edilip edilmemesine karar verecek.



Hindu öğrenciler başörtülü öğrenciyi hedef aldı
Hafta sonu, safran rengi şal takan Hindu öğrenciler, kız öğrencilerin başörtü takmasını protesto etti. Müslüman öğrenciler ve Hindu öğrenciler düzenlenen gösterilerde karşı karşıya geldi. Gösteri düzenleyen bir grup Hindu öğrenci, başörtülü bir öğrenciyi hedef aldı.



Liselerde eğitime ara verildi
Okuluna girmek isteyen kız öğrenci kendisine tepki gösteren Hindu erkek öğrencilere, tekbir getirerek karşılık verdi. Bazı göstericiler ise hedef alınan başörtülü öğrencilerin etrafında çember oluşturdu. Çıkan olayların ardından bazı liselerde eğitime ara verildi. Dün eyaletteki bir lisede başörtü yasağı kaldırıldı. Ancak başörtülü öğrencilerden ayrı bir sınıfta ders almaları istendi. Okul yönetiminin bu kararı Müslüman öğrenciler tarafından tepki çekti.

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