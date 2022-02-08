Öğrencisini otel odasına götürdü rezalet patladı! Skandalı itiraf etti: Gelen gürültüden sonra...
Melissa Tweedie isimli öğretmenin öğrencisiyle birlikte karıştığı skandal olay İskoçya'da ülke gündemine oturdu.
O dönem 23 yaşında olan Melissa Tweedie'nin, Glasgow'daki SWG3 gece kulübünde öğrencilerle Haziran 2017'de Premier Otel'e dönmeden önce parti verdiği iddia ediliyor.
Renfrewshire, Paisley'deki Gleniffer Lisesi'ndeki eski beden eğitimi öğretmeninin, 18 yaşındaki öğrencisiyle yatmadan önce bazı öğrencilerle uygunsuz şekilde dans ettiği de öne sürüldü.
Öğrenci, bugün İskoçya Genel Öğretim Konseyi'ne (GTCS) 27 yaşındaki Tweedie'nin olayla ilgili olarak soruşturulmasına 'üzüldüğünü' söyledi.
Ancak öğrenci verdiği ifadesinde, otel odasına inmeden ve cinsel ilişkiye girmeden önce Tweedie'yi bir otel odasında öptüğünü itiraf etti.