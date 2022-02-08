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Öğrencisini otel odasına götürdü rezalet patladı! Skandalı itiraf etti: Gelen gürültüden sonra...

Öğrencisini otel odasına götürdü rezalet patladı! Skandalı itiraf etti: Gelen gürültüden sonra...

Melissa Tweedie isimli öğretmenin öğrencisiyle birlikte karıştığı skandal olay İskoçya'da ülke gündemine oturdu.

Öğrencisini otel odasına götürdü rezalet patladı! Skandalı itiraf etti: Gelen gürültüden sonra...

O dönem 23 yaşında olan Melissa Tweedie'nin, Glasgow'daki SWG3 gece kulübünde öğrencilerle Haziran 2017'de Premier Otel'e dönmeden önce parti verdiği iddia ediliyor.

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Öğrencisini otel odasına götürdü rezalet patladı! Skandalı itiraf etti: Gelen gürültüden sonra...

Renfrewshire, Paisley'deki Gleniffer Lisesi'ndeki eski beden eğitimi öğretmeninin, 18 yaşındaki öğrencisiyle yatmadan önce bazı öğrencilerle uygunsuz şekilde dans ettiği de öne sürüldü.

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Öğrencisini otel odasına götürdü rezalet patladı! Skandalı itiraf etti: Gelen gürültüden sonra...

Öğrenci, bugün İskoçya Genel Öğretim Konseyi'ne (GTCS) 27 yaşındaki Tweedie'nin olayla ilgili olarak soruşturulmasına 'üzüldüğünü' söyledi. 

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Öğrencisini otel odasına götürdü rezalet patladı! Skandalı itiraf etti: Gelen gürültüden sonra...

 Ancak öğrenci verdiği ifadesinde, otel odasına inmeden ve cinsel ilişkiye girmeden önce Tweedie'yi bir otel odasında öptüğünü itiraf etti.

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