Irak Kürt Yönetimi'nden 2025'te doğal gaz geliyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), Türkiye’ye 2025 yılında doğal gaz satmaya başlayacağı bildirildi.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu Enerji Komisyonu Başkanı Ali Hama Salih sosyal medya hesabında yayınladığı paylaşımda, IKBY’nin Türkiye’ye doğalgaz satmaya 2025 yılında başlayacağını duyurdu.

IKBY’nin dünya doğalgaz rezervlerinin yüzde 3'üne ve yaklaşık 5.7 trilyon metreküp doğalgaz rezervine sahip olduğunu aktaran Salih, Türkiye’ye doğalgaz boru hattı döşenmesinin planlandığını kaydetti. Söz konusu doğalgaz boru hatlarının inşasının birinci ve ikinci aşmasının başladığını belirten Salih, IKBY’nin kendi ihtiyacının karşılanması için Türkiye’ye bu tarihten önce doğalgaz satılmayacağını ifade etti.

2025’e kadar Irak’ın nüfusunun 50 milyon olmasının beklendiğini ve doğal gaza daha fazla ihtiyaç duyulacağını belirten Salih, Bağdat hükümetinin bunu gerekçe göstererek doğal gaz satışını engelleyebileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Türkiye’nin şu an doğalgaz sıkıntısı olmadığını belirterek Irak’tan Türkiye’ye doğalgaz arzı olabileceğini ifade etmişti.