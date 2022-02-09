BIST 2.030
DOLAR 13,60
EURO 15,56
ALTIN 798,56
HABER /  EKONOMİ
ADV Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun

Irak Kürt Yönetimi'nden 2025'te doğal gaz geliyor

Irak Kürt Yönetimi'nden 2025'te doğal gaz geliyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), Türkiye’ye 2025 yılında doğal gaz satmaya başlayacağı bildirildi.

Abone ol

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu Enerji Komisyonu Başkanı Ali Hama Salih sosyal medya hesabında yayınladığı paylaşımda, IKBY’nin Türkiye’ye doğalgaz satmaya 2025 yılında başlayacağını duyurdu.

IKBY’nin dünya doğalgaz rezervlerinin yüzde 3'üne ve yaklaşık 5.7 trilyon metreküp doğalgaz rezervine sahip olduğunu aktaran Salih, Türkiye’ye doğalgaz boru hattı döşenmesinin planlandığını kaydetti. Söz konusu doğalgaz boru hatlarının inşasının birinci ve ikinci aşmasının başladığını belirten Salih, IKBY’nin kendi ihtiyacının karşılanması için Türkiye’ye bu tarihten önce doğalgaz satılmayacağını ifade etti.

2025’e kadar Irak’ın nüfusunun 50 milyon olmasının beklendiğini ve doğal gaza daha fazla ihtiyaç duyulacağını belirten Salih, Bağdat hükümetinin bunu gerekçe göstererek doğal gaz satışını engelleyebileceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Türkiye’nin şu an doğalgaz sıkıntısı olmadığını belirterek Irak’tan Türkiye’ye doğalgaz arzı olabileceğini ifade etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Seccad Yeşil kimdir ne iş yapar? Seccad Yeşil kimin oğlu?
Seccad Yeşil kimdir ne iş yapar? Seccad Yeşil kimin oğlu?
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Hızır orucu rüyası nasıl olur 2022 yatmadan nasıl niyet edilir?
Hızır orucu rüyası nasıl olur 2022 yatmadan nasıl niyet edilir?
Bekçi olma şartları 2022 neler yaş, askerlik, sağlık kriterleri güncel liste
Bekçi olma şartları 2022 neler yaş, askerlik, sağlık kriterleri güncel liste
Bilecik'te binlerce kişi ishal ve kusma şikâyetiyle hastaneye başvurdu! Sağlık Bakanlığı devreye girdi
Bilecik'te binlerce kişi ishal ve kusma şikâyetiyle hastaneye başvurdu! Sağlık Bakanlığı devreye girdi
Hindistan'da başörtülü öğrenciler derslere alınmadı! Liselerde eğitime ara verildi: Eylem yapıldı
Hindistan'da başörtülü öğrenciler derslere alınmadı! Liselerde eğitime ara verildi: Eylem yapıldı
Bekçi alımı 2022 başvuruları ne zaman yapılacak? 2022 bekçi alımı başvuru formu doldurma
Bekçi alımı 2022 başvuruları ne zaman yapılacak? 2022 bekçi alımı başvuru formu doldurma
RTÜK harekete geçti Amerika’nın Sesi, DW ve Euronews sitelerine lisans için 72 saat süre tanındı
RTÜK harekete geçti Amerika’nın Sesi, DW ve Euronews sitelerine lisans için 72 saat süre tanındı
Cemevinin 30 binlik elektrik faturası olay oldu! Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den açıklama
Cemevinin 30 binlik elektrik faturası olay oldu! Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den açıklama
DSÖ’den yeni varyant açıklaması: Omicron’dan daha bulaşıcı ve daha yaygın hale gelecek
DSÖ’den yeni varyant açıklaması: Omicron’dan daha bulaşıcı ve daha yaygın hale gelecek