Kazdağları nerede hangi ilde Kazdağları'nda mahsur kalan askerler kurtarıldı mı?

Kazdağları'nda nöbet dönüşü mahsur kalan 17 askerin kurtarıldığı bilgisinin ardından birçok vatandaş Kazdağları nerede, hangi ilimizde araştırması yaptı. Kaz Dağları, iki farklı il sınırlarında kalması nedeni ile çoğu kişi tarafından karıştırılmaktadır. Kazdağları Çanakkale ve Balıkesir illeri arasındadır.

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BALIKESİR'İN Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda Hava Radar Kıta Komutanlığı'ndaki nöbetin ardından ilçe merkezine dönüşte yolda mahsur kalan 17 askeri personel ile kendilerine yolu açmakta eşlik eden greyderdeki 4 belediye personeli, yaklaşık 16 saat sonra kurtarıldı. Bu gelişmenin ardından Kazdağları nerede sorusu merak edildi.

Kaz Dağları nerede: Çanakkale ve Balıkesir illerinin arasında kalan Kaz Dağları, Edremit Körfezi’nin kuzeyinde yer almakta ve diğer bilinen adı ise İda Dağı olarak geçmektedir.

Kaz Dağları hangi şehirde: Biga Yarımadası’nın en yüksek yeri olarak bilinen Kaz Dağları, Türkiye’nin Çanakkale ve Balıkesir il sınırları içerisinde yer almaktadır.

Kaz Dağları’na nasıl gidilir: Daha çok oksijen miktarı ve temiz hava almak için tercih edilebilecek olan yerlerin başında gelen Kaz Dağları aynı zamanda eşsiz manzarası ile birlikte ziyaretçileri büyülemektedir. Kaz Dağları’na gitmek ve orada vakit geçirmek için pek çok farklı alternatif kullanmak mümkündür. Özel araç ile Kaz Dağları’na gitmek için İstanbul’dan yaklaşık olarak 500 km mesafe kat etmeniz yani 7 saatlik yolculuk yapmanız gerekiyor.

İzmir’den Kaz Dağları’na özel araç ile 215 km yol gelmeniz yani yaklaşık 8 saat yolculuk yapmanız mümkündür. Balıkesir ile Kaz Dağları arası 105 km mesafe bulunmakta ve bu yolculukta ortalama 1 saat 10 dakika kadar sürmektedir.

Kaz Dağları Özellikleri

Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’ni birbirinden ayıran Kaz Dağları, Alpler’in ardından dünyada en fazla oksijenin yer aldığı bölgelerin başında geliyor. Bölgeyi korumak ve eşsiz yeri geleceğe ulaştırmak için yapılan çalışmalar sonrasında ilk olarak 1994 yılında Kaz Dağları Milli Park olarak koruma altına alınmış ve günümüze kadar ulaşılması başarılmıştır. Yaklaşık 800’den fazla bitki türünün yer almış olduğu Kaz Dağları’nda toplanan çaylardan elde edilen özel Kaz Dağı Çayı da bulunuyor. Bu çay bölgedeki halkın en sevdiği ve beğendiği çayların başında gelmektedir. Kaz Dağları’nın daha alt bölgelerinde maki alanları yer alıyor.

Dağların üst yani tepe noktalarına çıkılmaya başlandığında ise sizleri meşe ağaçları, kayın ağaçları, kestane ağaçları ve gürgen ağaçları karşılıyor. Kaz Dağları’nda genel olarak nemli bir iklim görülmektedir. Senenin büyük bir kısmında yağış alan Kaz Dağları’nda, özellikle yüksek kesimlerde soğuk ve yağışlı bir hava hakimdir. Genel olarak Akdeniz ikliminin yaşandığı Kaz Dağları’nın kuzey bölümlerinde ise Marmara iklimi yaşanmaktadır. Normalde odlukça sıcak geçen yaz akşamları Kaz Dağları’nda ise soğuk olabilmektedir. Buna bağlı olarak Kaz Dağları’na giderken yanınızda kalın giysiler götürmeniz tavsiye edilmektedir.