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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Bu ülke böyle bir şey yaşamamıştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Bu ülke böyle bir şey yaşamamıştı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, ülkenin enerji krizi içinde olduğunu savunarak, "Elektrik ve doğal gaz kesintilerini görmemiştik daha önce. Bu ülke böyle bir şey yaşamamıştı." ifadelerini kullandı.

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, altı muhalefet partisinin, cumartesi günü güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili yapacağı toplantıya ilişkin, "Bu toplantı, şu anda güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarımızın gelmiş olduğu noktanın bir teyidi ve bundan sonraki sürecin istişaresiyle ilgili olacak." dedi.

Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarının aldığı ücretin az olduğunu, bunun yanında sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin arttığını söyledi.

Türkiye'nin çoklu enerji krizi içinde olduğunu belirten Babacan, "Her alanda kriz yaşıyoruz. Kışın ortasında ülkemiz derin bir enerji krizi yaşıyor. Elektrik ve doğal gaz kesintilerini görmemiştik daha önce. Bu ülke böyle bir şey yaşamamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Isparta'da günlerce elektrik kesintisi yaşandığını ifade eden Babacan, "Ülke yönetiminin geldiği noktayı, Isparta bize en açık şekilde gösterdi. Şu anda bu ülke yönetilmiyor, yönetilmiş gibi yapılıyor." diye konuştu.

Ülkenin tek bir kişi tarafından yönetilmemesi gerektiğini dile getiren Babacan, "Yetkinin mutlaka devlet kademesinde yukarıdan aşağıya delege edilmesi gerekiyor. Bu ülkenin yerinden yönetilmesi gerekiyor. En ufak bir kriz Ankara'ya geldiğinde Ankara felç oluyor. Bakanlıklarda herhangi bir sorunun çözülmesi mümkün değil. Bakanlarda yetki yok. Bakanlar sorun çözecek yetkiyle donatılmış değil." görüşünü paylaştı.

Elektrik, doğal gaz ve benzine yapılan zamların vatandaşları zor durumda bıraktığını aktaran Babacan, Türkiye'deki gerçek enflasyon rakamlarının gizlendiğini savundu.

Yargının tarafsızlığının ve bağımsızlığının önemli ölçüde kalmadığını öne süren Babacan, "Kuvvetler ayrılığı yıpratılmış durumda. Kuvvetler ayrımı diye bir şey artık kalmadı. Cumhurbaşkanı ne talimat verirse Meclis de bunu yapıyor, yargı da bunu yapıyor. Yargı bütünüyle Sayın Erdoğan'ın ve çevresindekilerin kontrolü altında artık." sözlerini sarf etti.

Babacan, "Cumartesi günü güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili toplantı yapacak altı muhalefet partisinin, topluma ne gibi mesajlar vereceği" sorusu üzerine, "Bu toplantı, şu anda güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarımızın gelmiş olduğu noktanın bir teyidi ve bundan sonraki sürecin istişaresiyle ilgili olacak. Umarız ki verimli olur, ülkemiz için hayırlı sonuçlar doğurur." ifadesini kullandı.

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