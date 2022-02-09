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Harvard mezunu 3 kadın taciz şikayetlerini dikkate almayan okullarına dava açtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Harvard mezunu 3 kadın taciz şikayetlerini dikkate almayan okullarına dava açtı

 ABD'de Harvard Üniversitesi mezunu 3 kadın, öğrencilikleri döneminde bir profesörün cinsel tacizine uğradıklarına dair şikayetlerini kulak ardı eden üniversite yönetimine dava açtı.

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Hukuk şirketi Sanford Heisler Sharp'ta görevli avukat Russell Kornblith, öğrenciliklerinde Harvard Üniversitesi Antropoloji Bölümünde görevli bir profesörün tacizine uğradıklarına dair şikayetleri okul yönetimince dikkate alınmayan 3 kadın adına Boston Bölge Mahkemesi'ne dava dilekçesi sunduğunu açıkladı.

Kornblith'in paylaştığı dava dilekçesinde profesörün söz konusu öğrencilerden ilkini 2017'de defalarca zorla öptüğü ve elle taciz ettiği ifade edildi. Diğer iki öğrencinin profesörün davranışlarını okul yönetimine haber verdiği kaydedilen dilekçede, bunun üzerine profesörün bu öğrencileri kariyerlerini sonlandırmakla tehdit ettiğine dikkati çekildi.

Dilekçeye göre, 3 öğrenci Temmuz 2020'de okulun eğitimde cinsiyet ayrımcılığını engelleyen federal yasayı ihlal ettiğine dair Harvard Uyuşmazlık Çözümü Ofisine şikayette bulundu.

Harvard'ın profesörün tacizlerine dair şikayetlerle ilgili harekete geçmekte başarısız olduğu vurgulanan dilekçede, bunun umursamazlığın kurumsal politika olduğunu gösterdiği belirtildi. Bu arada, profesörün ocak ayında idari izne ayrıldığı öğrenildi.

Profesör iddiaları reddetti
Profesörün avukatı tarafından yapılan açıklamada, müvekkilinin söz konusu öğrencilere hiçbir zaman taciz veya misilleme yapmadığı ifade edildi. Açıklamada, profesörün, 3 öğrenciden birini öpmediği veya ona uygunsuz bir şekilde dokunmadığı, diğer iki öğrenciyi hiçbir zaman tehdit etmediği, aksine öğrencilerine yardım etmek ve kariyerlerini yükseltmek için çabaladığı iddia edildi.

ABD
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