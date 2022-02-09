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11 ülke satın aldı 11 ülke ile görüşme sürüyor aralarında İngiltere de var Economist harita paylaştı

11 ülke satın aldı 11 ülke ile görüşme sürüyor aralarında İngiltere de var Economist harita paylaştı

Türkiye'nin silahlı insansız hava araçları Türkiye'nin kalite çıtasını dünya nezdinde yükseltti. The Economist dergisi ocak ayı sayısında Bayraktar TB2'nin satıldığı ve görüşmelerin sürdüğü ülkelerin haritasını paylaştı.

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Türk savunma sanayisi 2021 yılına ihracat rekoru kırarak bu alanda 3 milyar dolar sınırını aştı. Kuşkusuz bu başarıda aslan payı ihsansız hava arazlarına ait. 

Dünya basınında SİHA'lar için sınıfının en iyi yorumları yapılıyor. Analiz yazılarında SİHA'ların muadillerine oranla daha kaliteli ve hesaplı olmasının yanı sıra operasyonel başarılarına da değiniliyor.

Bu arada İngiliz The Economist dergisi Bayraktar TB2'nin kullanıldığı ve ilgilenen ülkelerin haritasını yayımladı.

Birçok ülkeye ihraç ediliyor
Nijer, Kenya, Etiyopya, Cibuti, Fas, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Moğolistan, Ukrayna ve Kırgızistan'a gerçekleştirilen satışlarla Türk savunma sanayisi ürünlerinin mevcut olduğu coğrafyalar genişledi.

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