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Alevilere küfür sosyal medyayı ayaklandırdı AK Parti'den tepki geldi

Alevilere küfür sosyal medyayı ayaklandırdı AK Parti'den tepki geldi

Alevilere yönelik küfür dolu sözler sarf eden Yakup Tilki isimli sosyal medya kullanıcısıyla AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de tepki geldi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz, hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz."

Yakup Tilki sosyal medyada yaptığı canlı yayında Alevilere yönelik ağıza alınmayacak küfürler etmişti. Alevileri sevmediğini ve kendisini izlememelerini isteyen Tilki Alevilere, “Bunlar kafir’ dedi

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