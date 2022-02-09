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Deutsche Welle 'Avrupa’da ifade özgürlüğü yok' diyen gazeteciyi kovdu

Deutsche Welle 'Avrupa’da ifade özgürlüğü yok' diyen gazeteciyi kovdu

Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle, "Avrupa’da ifade özgürlüğü yok" eleştirisinde bulunan Filistinli gazeteci Maram Salem'i kovdu. Filistinli gazeteci, üstüne bir de anti-semitist olmakla suçlandı.

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Filistinli gazeteci Maram Salem'in işine, Yahudi karşıtı olmakla suçlanmasının ardından Alman medya ağı Deutsche Welle (DW) tarafından son verildi. Ancak asıl gerekçe, gazetecinin Avrupa'da ifade özgürlüğü olmadığını savunduğu sözleri.

Yahudi karşıtlığıyla suçlandı
Almanya'da bir gazeteci, Salem'i ve meslektaşlarını Yahudi düşmanlığı ve İsrail karşıtı olmakla suçlayan bir rapor yayınladı. İddialar, Facebook'ta yayınlanan yorumlara dayanıyordu. Çalışanlarının kişisel sosyal medya profillerini inceleyeceğini duyuran DW, ardından da işten çıkarılmalarına yönelik karar aldı.

İsrail'in adı bile geçmiyor
Filistinli gazeteci, anti-semitizm iddialarına yol açan gönderide Yahudilerden veya İsrail'den hiç bahsedilmediğini, yalnızca Avrupa'daki ifade özgürlüğüne yönelik tehdide değindiğini söyledi.

Filistinli kimliği nedeniyle hedefe konulduğunu belirten gazeteci, "Özgürlük çağrısı yapan uluslararası bir medya şirketinin Avrupa'da ifade özgürlüğünü eleştirdiği için bir çalışanını ihraç etmesi nasıl mümkün olabilir?" diye sordu.

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