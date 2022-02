Aydın'da eski eş dehşeti! 10 yıllık eşini satırla doğradı 7 parmağını kesti

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. 37 yaşındaki İsmail D., 10 yılını birlikte geçirdiği 2 çocuğunun annesi eski eşi İlke Kuleli’ye satırla saldırdı. İlke Kuleli'nin 7 parmağı koparken, saldırgan koca ise cezaevine gönderildi. İlke Kuleli, parmaklarını geri kazanabilmek ameliyat üzerine ameliyat geçirdi.

Kadına şiddetin son örneklerinden biri Aydın İncirliova'da 28 Ocak günü yaşandı. Birlikte tam 10 yılı geride bırakan ve 2 kız çocuğu dünyaya getiren minibüs şoförü İsmail D. ve İlke Kuleli Çifti, aile içi şiddet ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. İlke Kuleli kızlarını da yanına alarak babasının evine döndü, eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkardı ve yeni bir hayat kurabilmek için işe başladı. Ancak genç annenin hayalleri peşini bırakmayan eski kocası yüzünden suya düştü.

Minibüste satırla saldırdı, kafasını korurken parmakları koptu

Eski eşinin bir markette işe girdiğini öğrenen İsmail D., minibüsünde taşıdığı satırla genç kadının çalıştığı iş yerine geldi. Gözü dönen saldırgan yere düşürdüğü genç anneye satırla saldırdı. Yüzünü korumak için ellerini siper eden genç kadın, başına yönetilen satır darbesiyle sol el baş parmağı ile sağ el yüzük ve işaret parmakları olmak üzere 7 parmağını kaybetti. Kan donduran saldırı, çevredeki esnafın araya girmesiyle son buldu.

Parmaklarını ameliyata yetiştirdiler

Kanlar içerisinde kalan genç kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan koca ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı kadın hemen ameliyata alındı, kopan parmakları ise zamanla yarışan polis ekiplerinin çalışmalarıyla ameliyata yetiştirildi. Bıçak altına yatan kadının kopan parmakları 6 saatlik ameliyatla yerine dikildi, tam günü yoğun bakımda hayati tehlikeyle geçirdi. Gözaltına alınan İsmail D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hiçbir şey beni o adamın elinden kurtaramadı

Ameliyatla parmakları yerine dikilen kadın, yaşadığı saldırı sonucu bir kez daha bıçak altına yattı. Ameliyattan hemen önce Sabah'a konuşan iki çocuk annesi "İş yerime geldiğini anladığımda etrafa bağırıyordu. Satırla üzerime yürüdüğünü görünce biber gazına sarıldım. Kendimi savunmaya çalışsam da yere düşürdü beni, daha sonra satırı havaya kaldırdı. Ben de yüzümü korumak için ellerimle siper ettim. Satırı indirdiği gibi parmaklarım koptu. Ne uzaklaştırma kararı, ne de biber gazı beni o adamın elinden kurtaramadı. Hakettiği cezayı almasını istiyorum" dedi.



Sanal kumarda her şeyini kaybetti, evde ne varsa sattı

Ameliyata alınan genç kadının annesi ise, kızının yaşadığı şiddeti bu ifadelerle anlattı: İsmail D., şans oyunu bağımlısıydı. Kızımla evlendikten sonra evdeki her şeyi satıp paraya çevirdi. Ailesi evi yeniden kurdu, mobilyaları yeniden aldı. İsmail D. onları da satıp paraya çevirdi. Kafası bozuldukça kızımı dövüyordu. Kızım her boşanmak istediğinde bizi öldürmekle tehdit ediyordu. En sonunda kızımın canına tak etti, bizim yanımıza yerleşti. Ama yine de kurtulamadı onun elinden" diye konuştu.