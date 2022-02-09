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Kırıkkale'de maskesiz dolaşan vatandaşın verdiği cevap 'yok artık' dedirtti

Kırıkkale'de maskesiz dolaşan vatandaşın verdiği cevap 'yok artık' dedirtti

Kırıkkale'de korona virüsü denetimi sırasında maskesiz dolaşan bir vatandaş, "ben yabancıyım" diyerek verdiği cevap, salgın ekiplerini şaşkına çevirdi.

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Kırıkkale'de, korona virüs (Covid-19) vaka sayılarında artış yaşanıyor. Ocak ayında vaka sayısı günlük 50'li sayılardayken Omicron varyantının da etkisiyle, bu sayı 400'lere kadar yükseldi.

Covid-19 pozitif vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle denetimlerde sıklaştı. Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, insan yoğunluğun en fazla olduğu açık ve kapalı mekanlarda maske denetimi yapıldı.
Zafer Caddesinde Covid-19 denetimine çıkan salgın ekipleri, maskesiz dolaşan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kentin en işlek caddesinde maskesiz dolaşan bir vatandaş ise "yabancıyım abi yeni geldik" diye cevap verdi. Salgın görevlisi ise "maske dünyanın her yerinde var" diyerek vatandaşı uyardı. Daha sonra vatandaş, cebinden çıkarttığı maskeyi takarak yoluna devam etti.

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