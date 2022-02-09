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Haliç'i görenler şaşkına döndü suyun rengini görenler telefona sarıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İstanbul'un Fatih ilçesinde Haliç'te suyun rengi kahverengiye dönüştü. Cibali sahiline gelen vatandaşlar ve balıkçılar, denizin renginin kahverengi olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

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Sahilde balıkçılık yapan Mustafa Keklik, 2 gündür Haliç'in suyunun renginin böyle olduğunu, lağım suyunun da buraya aktığını söyledi.

Konnektörlerin çalışmaması nedeniyle suyun çamurlu olduğunu ifade eden Keklik, suda devir daim olmadığını belirtti. Eskiden Haliç'in suyunun berrak olduğunu anlatan Keklik, "Şu anda hiçbir balık yok. Eskiden çinekop, lüfer, istavrit, izmarit her şey çıkıyordu." dedi.

Balıkçı Adem Değirmenci de yağmur nedeniyle Haliç'in suyunun çamur rengini aldığını anlattı. Eskiden 2-3 kilogram balık tuttuğunu kaydeden Değirmenci, bugün sadece bir balık tutabildiğini söyledi.

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