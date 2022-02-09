Libya sahillerine yüzlerce uyuşturucu paketi vurdu! Hepsinin üstünde Putin'in fotoğrafı var

LİBYA'da kıyıya vuran 323 uyuşturucu paketinin üzerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fotoğrafının olduğu görüldü.

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RUS paralı asker grubu Wagner'in sahada olduğu Libya'da ilginç bir görüntü kaydedildi. AFP, ülkenin kuzeydoğusundaki El Marc'da kıyıya vuran her biri 250 gram olan paketlerin yerel bir sakin tarafından bulunduğunu aktardı. Yerel medya ise uyuşturucu taşıyan bir teknenin batmasıyla esrar paketlerinin kıyıya vurmuş olabileceğini belirtti.

Afrika'dan Avrupa'ya göçmen rotasının merkezi olan Libya'da esrar en çok ele geçirilen uyuşturuculardan biri. Ele geçirilen esrar paketlerinin her birinin üzerinde Rusya lideri Vladimir Putin'in fotoğrafı olduğu da görüldü.