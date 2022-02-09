BIST 2.043
DOLAR 13,55
EURO 15,49
ALTIN 798,50
HABER /  DÜNYA
ADV Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun

Libya sahillerine yüzlerce uyuşturucu paketi vurdu! Hepsinin üstünde Putin'in fotoğrafı var

Libya sahillerine yüzlerce uyuşturucu paketi vurdu! Hepsinin üstünde Putin'in fotoğrafı var

LİBYA'da kıyıya vuran 323 uyuşturucu paketinin üzerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fotoğrafının olduğu görüldü.

Abone ol

RUS paralı asker grubu Wagner'in sahada olduğu Libya'da ilginç bir görüntü kaydedildi. AFP, ülkenin kuzeydoğusundaki El Marc'da kıyıya vuran her biri 250 gram olan paketlerin yerel bir sakin tarafından bulunduğunu aktardı. Yerel medya ise uyuşturucu taşıyan bir teknenin batmasıyla esrar paketlerinin kıyıya vurmuş olabileceğini belirtti.

Afrika'dan Avrupa'ya göçmen rotasının merkezi olan Libya'da esrar en çok ele geçirilen uyuşturuculardan biri. Ele geçirilen esrar paketlerinin her birinin üzerinde Rusya lideri Vladimir Putin'in fotoğrafı olduğu da görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Çocuklar için Omicron uyarısı! Uzmanlar kilit semptomu açıkladı
Çocuklar için Omicron uyarısı! Uzmanlar kilit semptomu açıkladı
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Prof. Dr. Hayrettin Akkaya'dan sigara bırakma tavsiyesi: Patlıcan tüketin
Prof. Dr. Hayrettin Akkaya'dan sigara bırakma tavsiyesi: Patlıcan tüketin
Gündüz Bey eşi ve çocukları var mı? Osman Bey kardeşleri kaç tane?
Gündüz Bey eşi ve çocukları var mı? Osman Bey kardeşleri kaç tane?
Bülent Ersoy'un acı günü! Yaşayan tek büyüğünü kaybetti
Bülent Ersoy'un acı günü! Yaşayan tek büyüğünü kaybetti
Karamollaoğlu yatırımlara karşı çıktı: Havalimanı yapmayın israftır
Karamollaoğlu yatırımlara karşı çıktı: Havalimanı yapmayın israftır
Emirzade nine Mehmetçik üşümesin diye elleriyle ördüğü çorapları gönderdi
Emirzade nine Mehmetçik üşümesin diye elleriyle ördüğü çorapları gönderdi
Bir kahve ile saatlerce oturmaya son! Tartışma büyüyor
Bir kahve ile saatlerce oturmaya son! Tartışma büyüyor
Gündüz Alp Bey ölümü ne zaman öldü Gündüz Bey hain mi Osman Bey'e ihanet etti mi?
Gündüz Alp Bey ölümü ne zaman öldü Gündüz Bey hain mi Osman Bey'e ihanet etti mi?
Konya merkezli 10 ilde FETÖ'ye bir darbe daha! Çok sayıda gözaltı var
Konya merkezli 10 ilde FETÖ'ye bir darbe daha! Çok sayıda gözaltı var