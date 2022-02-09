Gündüz Alp Bey ölümü ne zaman öldü Gündüz Bey hain mi Osman Bey'e ihanet etti mi?

ATV'nin ses getiren tarih kokan dizisi Kuruluş Osman bu akşam 81. bölümü ile ekrana gelecek. Diziye Osman Bey ve kardeşi Gündüz Bey damga vuracak. Osman Bey'in şimdi de Geyhatu'yla karşı karşıya geldiğini öğrenen Gündüz Bey, geri dönülmez bir yola girer.Peki Gündüz Bey tarihte kimdir, nasıl öldü, kaç yaşında öldü? Osman Bey'in kardeşlerinin isimleri Gündüz Alp, Saru Batu Savcı Bey'dir.

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Bu akşam ATV ekranlarında Kuruluş Osman dizisi 81. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan gelen Gündüz Bey, bazı kaynaklara göre, Osman Gazi ile beylik mücadelesine girişmiştir. Kuruluş Osman'ın son bölümünde, Gündüz Bey'in beylik görevine gelmesiyle akıbeti merak konusu olurken, izleyenler de Gündüz Bey'in nasıl öldüğünü sorgulamaya başladı. İşte, Gündüz Bey nasıl öldü? sorusunun yanıtını merak edenler için ayrıntılar.

Osman Bey'in kaç tane kardeşi var?

Osman Gazi'nin 2 tane kardeşi vardır. I. Osman veya Osman Gazi, mahlasıyla Fahrüddin veya Osmancık, Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar ve komutandır. Dedesinin Süleyman Şah veya Gündüz Alp isimli Kayı Beyi olduğu bilinmektedir.

Osman Bey'in kardeşlerinin isimleri neler?

Osman Bey'in kardeşlerinin isimleri Gündüz Alp, Saru Batu Savcı Bey'dir.

Gündüz Bey kimdir: Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir.

Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi’den sonra Kayı Boyu’nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor.

Yani Gündüz Alp çocuk yaşta ölmemiş, yetişkin kişiliğe ulaşmış ve Osman Gazi ile giriştiği beylik mücadelesini kaybetmesine rağmen yine de kardeşinden ayrılmamıştır.

Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.

81. bölümde neler olacak: Osman Bey'in şimdi de Geyhatu'yla karşı karşıya geldiğini öğrenen Gündüz Bey, geri dönülmez bir yola girer. Geyhatu, Osman Bey'i ortadan kaldırmak için bütün imkanlarını seferber etmişken, Bitinya'daki yegâne hakim güç olmak için tekfurları ortadan kaldırmayı planlar.

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