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Konya merkezli 10 ilde FETÖ'ye bir darbe daha! Çok sayıda gözaltı var

Konya merkezli 10 ilde FETÖ'ye bir darbe daha! Çok sayıda gözaltı var

KONYA merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem ve rehberlik yapılanmalarına yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda yönetici konumunda olan 13 kişi gözaltına alındı.

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KONYA İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem ve rehberlik yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün rehberlik yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 13 şüpheliye yönelik Konya merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan yöneticiler örgüte militan yetiştiriyormuş
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında örgüt literatüründe 'şehir dışı talebe sorumlusu' olarak isimlendirilen örgüt mensuplarının da olduğu, şehir dışı talebe sorumlularının örgütün TSK mahrem yapılanmasında sorumlu oldukları; askeri lise harp okulu öğrencilerini örgüt ideolojisi doğrultusunda yetiştirilmesi, ileride örgütün talimatlarını sorgulamadan itaat edecek biçimde sürekli markaj halinde tutulması, öğrencilerin örgüt jargonunda 5-5'lik şakirt olarak nitelendirilen militanlara dönüştürülmesinde önemli görev üstlendikleri tespit edildi.

FETÖ rehberlik yapılanması nedir?

Paralel Devlet Yapılanması (PDY) olarak da adlandırılan örgütün derin kısmının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını elde etmede esas omurgayı rehberlik olarak adlandırdığı eğitime yönelik faaliyetlerin oluşturduğu, söz konusu örgütün paralel devlet hedefi doğrultusunda rehberlik yapılanmasının adeta bir fabrika işlevi gördüğü, örgütün ideolojisi doğrultusunda yetiştirilen örgüt mensuplarının örgüte bağlılık derecesine göre mahrem yapılanmalarda görev verilerek devlet kadrolarında özel olarak vazifelendirildiği tespit edildi. Rehberlik olarak adlandırılan yapılanmada il eğitim danışmanının birinci derecede sorumluluğu altında il lise sorumlusu, il ilköğretim sorumlusu, il üniversite sorumlusu, il yurtlar sorumlusu, kredi yurtlar kurumu sorumlusu, üniversite öğrenci sorumlusu, eyalet talebe sorumlusu olarak adlandırılan görevlilerin bulunduğu anlaşıldı.

(HABER 7)

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