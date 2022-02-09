Konya merkezli 10 ilde FETÖ'ye bir darbe daha! Çok sayıda gözaltı var

KONYA merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem ve rehberlik yapılanmalarına yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda yönetici konumunda olan 13 kişi gözaltına alındı.

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KONYA İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem ve rehberlik yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün rehberlik yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 13 şüpheliye yönelik Konya merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan yöneticiler örgüte militan yetiştiriyormuş

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında örgüt literatüründe 'şehir dışı talebe sorumlusu' olarak isimlendirilen örgüt mensuplarının da olduğu, şehir dışı talebe sorumlularının örgütün TSK mahrem yapılanmasında sorumlu oldukları; askeri lise harp okulu öğrencilerini örgüt ideolojisi doğrultusunda yetiştirilmesi, ileride örgütün talimatlarını sorgulamadan itaat edecek biçimde sürekli markaj halinde tutulması, öğrencilerin örgüt jargonunda 5-5'lik şakirt olarak nitelendirilen militanlara dönüştürülmesinde önemli görev üstlendikleri tespit edildi.