Türkiye için acil durum doğal gazı! Azerbaycan harekete geçti

AZERBAYCAN, hükümetin talebi üzerine Türkiye'ye 170 milyon metreküplük acil durum gazı tedarik edecek. Report sitesinin haberine göre; ocak ayında günlük 5 milyon metreküp ile başlanan tedarikin şubat sonuna kadar sürmesi öngörülüyor.

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AZERBAYCAN, Türkiye'ye 170 milyon metreküplük acil durum gazının ihracına başladı. Gaz tedarikinin günlük 5 milyon metreküp civarında olduğu, ocak ayının son haftasında başladığı ve şubat sonuna kadar süreceği belirtildi.

Türkiye, 2021'de 8,5 milyar metreküp ile Azerbaycan gazının en büyük alıcısı konumunda. Azerbaycan ayrıca İtalya, Yunanistan , Bulgaristan ve Gürcistan'a da gaz satıyor.