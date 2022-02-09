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Canlı bomba saldırısı önlendi! 4 terörist 13 kilo patlayıcıyla yakalandı

Canlı bomba saldırısı önlendi! 4 terörist 13 kilo patlayıcıyla yakalandı

Emniyet'ten son dakika açıklaması... Hatay Emniyeti tarafından canlı bomba saldırısı önlendi. PKK mensubu 1 erkek 3 kadını C4 patlayıcı düzenekli 4 canlı bomba yeleği ile yakaladı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika canlı bomba açıklaması. Canlı bomba saldırısı Hatay Emniyeti tarafından önlendi. 4 PKK üyesi üzerlerindeki C' patlayıcı dolu canlı bomba yemeğiyle yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: "PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı. Suriye Görev Gücü Afrin İstihbarat Görevlilerinin yaptığı çalışma neticesinde; Münbiç’ten Afrin’e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren (3) Kadın ve (1) Erkek örgüt mensubu; saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kg ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalanmıştır."

Ayrıca, Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahıs da gözaltına alındı. Şahsın, ifadesinde fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf ettiği kaydedildi.

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