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Konya-Antalya kara yolu tüm araçlar için trafiğe kapatıldı

Konya-Antalya kara yolu tüm araçlar için trafiğe kapatıldı

Konya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Antalya kara yolu tüm araçlar için trafiğe kapatıldı.

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Kent genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini artırarak sürdürüyor.

Konya-Antalya kara yolunda bölge trafik ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç geçişine izin vermiyor.

Öte yandan Seydişehir-Konya kara yolunda da kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Seydişehir-Konya kara yolu İnlice mevkisinde bir tırın makasının kırılması nedeniyle kır yan döndü.

Seydişehir-Konya yolu da bu nedenle ulaşıma kapandı.

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