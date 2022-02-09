Türkiye Kupası'nda Hatayspor'u deviren Antalyaspor çeyrek finale adını yazdırdı
TÜRKİYE Kupası son 16 turunda Antalyaspor, konuk olduğu Hatayspor'u 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.Abone ol
14. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Onur Ergün'ün şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.
30. dakikada El Kaabi'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
63. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ghacha'nin şutunda topu kaleci Munir son anda çıkardı.
83. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Ndao'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
87. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Antalyaspor'un geliştirdiği atakta savunmanın arkasına sarkan Wright, Hatayspor kalecisi Munir ile karşı karşıya kaldı. Wright'in şutunda top filelere gitti. 0-2
Karşılaşmayı 2-0 kazanan konuk ekip adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
Hatayspor: 0 - 2 :Antalyaspor
Stat: Yeni Hatay
Hakemler: Mert Güzenge, Yusuf Bozdoğan, Furkan Ürün
Hatayspor: Munir, Falette, Fatih Kurucuk, Adekugbe, Sadık Baş, Onur Ergün, Ribeiro (Dk. 66 Boudjemaa), Kahraba (Dk. 66 Lobjanidze), El Kaabi, Diouf, Saint Louis (Dk. 46 Sackey)
Antalyaspor: Sousa, Floranus, Güray Vural (Dk. 90+3 Berat Onur Pınar), Doğukan Nelik, Veysel Sarı, Wright, Milosevic (Dk. 61 Fredy), Poli (Dk. 74 Doğukan Sinik), Ghacha, Hakan Özmert (Dk. 90+3 Mustafa Erdilman), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 61 Ndao)
Goller: Dk. 83 Ndao, Dk. 87 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 45+2 Fatih Kurucuk (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Kahraba, 45+2 Diouf (Atakaş Hatayspor)