BIST 2.043
DOLAR 13,55
EURO 15,49
ALTIN 798,50
HABER /  SPOR
ADV Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun

Türkiye Kupası'nda Hatayspor'u deviren Antalyaspor çeyrek finale adını yazdırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye Kupası'nda Hatayspor'u deviren Antalyaspor çeyrek finale adını yazdırdı

TÜRKİYE Kupası son 16 turunda Antalyaspor, konuk olduğu Hatayspor'u 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Abone ol

14. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Onur Ergün'ün şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.

30. dakikada El Kaabi'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

63. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ghacha'nin şutunda topu kaleci Munir son anda çıkardı.

83. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Ndao'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

87. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Antalyaspor'un geliştirdiği atakta savunmanın arkasına sarkan Wright, Hatayspor kalecisi Munir ile karşı karşıya kaldı. Wright'in şutunda top filelere gitti. 0-2

Karşılaşmayı 2-0 kazanan konuk ekip adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Hatayspor: 0 - 2 :Antalyaspor

Stat: Yeni Hatay
Hakemler: Mert Güzenge, Yusuf Bozdoğan, Furkan Ürün

Hatayspor: Munir, Falette, Fatih Kurucuk, Adekugbe, Sadık Baş, Onur Ergün, Ribeiro (Dk. 66 Boudjemaa), Kahraba (Dk. 66 Lobjanidze), El Kaabi, Diouf, Saint Louis (Dk. 46 Sackey)

Antalyaspor: Sousa, Floranus, Güray Vural (Dk. 90+3 Berat Onur Pınar), Doğukan Nelik, Veysel Sarı, Wright, Milosevic (Dk. 61 Fredy), Poli (Dk. 74 Doğukan Sinik), Ghacha, Hakan Özmert (Dk. 90+3 Mustafa Erdilman), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 61 Ndao)

Goller: Dk. 83 Ndao, Dk. 87 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+2 Fatih Kurucuk (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Kahraba, 45+2 Diouf (Atakaş Hatayspor)

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da kırmızı ışıkta geçen alkollü Türk TIR şoförü onlarca otomobili biçti
Almanya'da kırmızı ışıkta geçen alkollü Türk TIR şoförü onlarca otomobili biçti
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Türkiye 9 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 9 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Çocuklar için Omicron uyarısı! Uzmanlar kilit semptomu açıkladı
Çocuklar için Omicron uyarısı! Uzmanlar kilit semptomu açıkladı
Prof. Dr. Hayrettin Akkaya'dan sigara bırakma tavsiyesi: Patlıcan tüketin
Prof. Dr. Hayrettin Akkaya'dan sigara bırakma tavsiyesi: Patlıcan tüketin
Gündüz Bey eşi ve çocukları var mı? Osman Bey kardeşleri kaç tane?
Gündüz Bey eşi ve çocukları var mı? Osman Bey kardeşleri kaç tane?
Bülent Ersoy'un acı günü! Yaşayan tek büyüğünü kaybetti
Bülent Ersoy'un acı günü! Yaşayan tek büyüğünü kaybetti
Ezgi Mola, Musa Orhan davasında savunma yaptı
Ezgi Mola, Musa Orhan davasında savunma yaptı
Karamollaoğlu yatırımlara karşı çıktı: Havalimanı yapmayın israftır
Karamollaoğlu yatırımlara karşı çıktı: Havalimanı yapmayın israftır
Emirzade nine Mehmetçik üşümesin diye elleriyle ördüğü çorapları gönderdi
Emirzade nine Mehmetçik üşümesin diye elleriyle ördüğü çorapları gönderdi