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Ahmet Davutoğlu'nu masaya oturtma çabası! Millet İttifakında pazarlık kızışıyor

Ahmet Davutoğlu'nu masaya oturtma çabası! Millet İttifakında pazarlık kızışıyor

Millet İttifakında pazarlık kızıştı. "Bütün partiler eşit olsun" diyen ve birçok talepte bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu masaya oturtabilmek için yoğun çaba var.

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Muhalefet blokunda ittifak pazarlıkları devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi genel başkanlarının güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını görüşmek amacıyla 12 Şubat Cumartesi günü yuvarlak masa etrafında bir araya gelmesi beklenirken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ittifaka dahil olmak konusunda halen ikna olmadığı, liderlerin bir araya gelmesi sürecinin de bu yüzden geciktiği konuşuluyor.

Geçen ay önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ardından da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen Ahmet Davutoğlu'nun her iki buluşmada da tüm partilerin 'eşit' sayılması ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilme sürecinin bir protokole bağlanarak açıklanması gibi taleplerini ilettiği belirtilmişti. Bu taleplerinin yanı sıra Davutoğlu'nun partisinin Millet İttifakına eklemlenmiş bir parti izlenimi vermesinin önüne geçmek için 'yeni bir ittifak' önerisi dile getirdiği de ifade edilmişti.

Ad değişikliği de masada
Millet İttifakında masaya oturma düzeninin nasıl olacağına ilişkin bile tartışma yaşandığı gündeme gelirken son olarak Davutoğlu'nun, "Millet İttifakının adının değiştirilmesi için konuşuyoruz" sözleri yeni bir tartışmaya neden olmuştu.

Millet İttifakı ortaklarının Davutoğlu'nun saydığı taleplerin tamamına sıcak bakmasının mümkün olmadığı belirtiliyor. İttifak pazarlığında gerginlik sürerken kulislerde Davutoğlu'nun son açıklamasının da başta CHP ve İYİ Parti olmak üzere ittifak ortakları tarafından tepkiyle karşılandığı ifade ediliyor. Davutoğlu'nun da bu durum nedeniyle halen kafasının karışık olduğu ve ittifaka katılmak konusunda hala görüşmelerin devam ettiği konuşuluyor. Gelecek Partisi cephesinde parti içi istişareler sürerken yuvarlak masa toplantısı öncesinde CHP ile İYİ Parti arasındaki gerilimin de devam ettiği söyleniyor.

(TÜRKİYE GAZETESİ)

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