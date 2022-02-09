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Karamollaoğlu yatırımlara karşı çıktı: Havalimanı yapmayın israftır

Karamollaoğlu yatırımlara karşı çıktı: Havalimanı yapmayın israftır

Ekonominin düzelmesi için israftan kaçınılması gerektiğini söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, yapılan yol, köprü, havaalanı gibi yatırımların gereksiz olduğu ifade etti.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son yıllarda yapılan yatırımlara değinen Karamollaoğlu, ekonominin düzelmesi için yatırımların durdurulması gerektiğini ifade etti. Karamollaoğlu, yapılan yol, köprü, havaalanı gibi yatırımların gereksiz olduğuna dikkat çekti.

Ekonominin düzelmesi için ilk olarak israftan kaçmak gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, "En çok üzerinde durduğumuz konu ne? Ekonomi düzelecekse israftan kaçınacaksınız. Siz milyarlarca parayı sokağa atacaksınız, arkasından da düzgün bir ekonomi bekleyeceksiniz. Bu mümkün değil.

"Yatırımdan vazgeçin"
Eğer bir yatırım yapılmadığı takdirde ekonomiye bir zarar gelmeyecekse bu yatırımdan vazgeçin Allah aşkına. Birkaç kilometre mesafede bir havaalanı varken bir şehrin yanına bir daha havaalanı yapmanın kimseye faydası yok. Buna da israf denir. Bu yanlış politikalarını, israfa dönen yanlış yatırım politikalarını terk edin. Bunlar düzeltilmeden ekonominin düzlüğe çıkması kesinlikle mümkün değil" ifadelerini kullandı.

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