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Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı ne kadar?

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı ne kadar?

Süper Lig'de 24. hafta itibarıyla Süper Lig ekiplerinin yayın gelirinden kasasına koyduğu rakamlar netleşti. Buna göre düşme potasıyla arasında yalnızca 3 puan fark kalan Galatasaray, 167.8 milyon lirayla en büyük payı alırken, lider Trabzonspor ise 129.5 milyon lira kazandı.

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Galatasaray, Süper Lig'de yayın geliri klasmanının zirvesinde yer alıyor. 13. sırada yer alan ve düşme potasıyla arasında 3 puanlık bir fark bulunan sarı-kırmızılılar, 24 hafta sonunda yayın gelirinden kasasına 167.8 milyon lira kazandı.

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Tek yenilgisi bulunan ve 24 maçın 17'sini kazanarak liderlik koltuğunda oturan aynı zamanda Galatasaray'a 29 puan fark atan Trabzonspor'un kazancı ise 129,5 milyon lira. Bu sezon şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Beşiktaş ve Fenerbahçe de lider Trabzonspor'dan fazla geliri kasasına koymuş durumda. Liderin 20 puan gerisinde kalan ve 6. sırada yer alan Fenerbahçe, 164,3 milyon liralık gelirle klasmanda ikinci sırada bulunuyor. Sarı-lacivertli ekiple aynı puana sahip ve averajla 7. sırada kendisine yer bulabilen Beşiktaş ise 151,8 milyon liralık kazanca ulaşmış durumda.

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