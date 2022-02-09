Beşiktaş'ta Rosier, Göztepe maçı kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş'ta Fransız sağ bek Valentin Rosier, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Göztepe ile yapacakları maçta forma giyemeyecek.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma öncesi Beşiktaşlılara kötü haber geldi. Fransız sağ bek Valentin Rosier son idmanda sakatlandı.
Siyah-beyazlı kulübü internet sitesine açıklamada bulunan sağlık kurulu koordinatörü Kerem Ülkü, 25 yaşındaki sağ bekin bu akşam gerçekleştirilen antrenman sonrasında sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hissettiğini bildirdi.
Maç kadrosundan çıkarıldı
Ülkü, sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Rosier'in tedbir amaçlı Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarıldığını kaydetti.
Beşiktaş, yarın Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçta Göztepe'yi konuk edecek.