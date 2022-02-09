Türkiye 9 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 452 bin 363 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 143 milyon 478 bin 985'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Şubat 2022 Çarşamba günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 88 bin 647 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Omicron'un ilk etkileyip yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm tedbir ve aşı" değerlendirmesinde bulundu.