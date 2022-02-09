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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum koronavirüse yakalandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum koronavirüse yakalandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un Covid-19 testi pozitif çıktı. Bakan Kurum'un hastalığı hafif geçirdiği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın ardından, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da koronavirüse yakalandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Murat Kurum'ın testinin pozitif çıktığını duyurarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"
Çelik, paylaşımında "Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hafif geçiriyor
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Kurum'un hafif belirtiler üzerine öğle saatlerinde verdiği Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

Bakan Kurum'un hastalığı hafif geçirdiği öğrenildi.

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