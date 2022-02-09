Gine açıklarında Türk bayraklı teknede 528 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili 4 zanlı tutuklandı

GİNE açıklarındaki Türk bayraklı balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili Hatay, İstanbul ve Mersin'de gözaltına alınan zanlılardan 4'ü tutuklandı.

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HATAY Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 Şubat'ta Gine açıklarında Türk bayraklı balıkçı teknesinde ele geçirilen 528 kilogram kokainle ilgili Hatay merkezli İstanbul ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K., M.G., E.N. ve O.U., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Teknede kokainle yakalanan 5 zanlının işlemleri ise İspanya ve Gine'de devam ediyor.