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Trabzonspor kupada da tam gaz! Denizlispor'u eledi

Trabzonspor kupada da tam gaz! Denizlispor'u eledi

TÜRKİYE Kupası son 16 turunda Denizlispor, Süper Lig lideri Trabzonspor'u ağırladı. Müsabakayı 8'de Hüseyin Türkmen ve 77'de Kouassi'nin attığı gollerle 2-1 kazanan Trabzonspor çeyrek finale yükseldi. Denizlispor'un tek golünü 57'de Mustafa Çeçenoğlu kaydetti.

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8. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ön direğe yaptığı ortada Hüseyin Türkmen, kaleci Abdülkadir Sünger'in yanından topu ağlara gönderdi: 0-1

Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğünde tamamlandı.

57. dakikada Denizlispor skora denge getirdi. Erdal Akdarı'nın sağdan ceza sahasına ortasında Mustafa Çeçenoğlu, kontrol ettiği topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-1.

77. dakikada Trabzonspor yenide öne geçti. Murat Cem Akpınar'ın ceza sahası içinde pası sonrası topla buluşan Kouassi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.​​​​​​

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Trabzonspor adını çeyrek finale yazdırdı.

Denizlispor: 1 - 2 :Trabzonspor

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Lopes, Asım Hamzaçebi, Mustafa Çeçenoğlu, Özer Özdemir (Dk. 81 Emre Sağlık), Bekir Turaç Böke (Dk. 72 Ömer Şişmanoğlu), Erdal Akdarı (Dk. 90 Mehmet Eren Sıngın), Bünyamin Balat (Dk. 73 Gökhan Süzen), Muhammet Özkal (Dk. 72 Schwechlen), Ahmet Tekin, Muhammed Eren Kıryolcu

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Berat Ayberk Özdemir, Yusuf Erdoğan, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı (Dk. 62 Bakasetas), Murat Cem Akpınar (Dk. 78 Siopis), Ahmetcan Kaplan, Kouassi, Enis Destan (Dk. 69 Puchacz), Serkan Asan (Dk. 78 Peres)

Goller: Dk. 8 Hüseyin Türkmen, Dk. 77 Kouassi (Trabzonspor), Dk. 58 Mustafa Çeçenoğlu (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Lopes, Dk. 66 Erdal Akdarı (Altaş Denizlispor), Dk. 63 Ahmetcan Kaplan, Dk. 88 Berat Ayberk Özdemir (Trabzonspor)

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