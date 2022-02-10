Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi Evlere ve cemevlerine yeni tarife

Elektrik faturalarına gelen tepkiler sonrası 150 kilovatsaat sınırı evlerde 210'a çıkarılmıştı. Cemevlerine gelen ticarethane olarak hesaplanan 30 bin liraları faturalara da tepki yağmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiği ve faturalara yeni düzenlemenin 10 gün içinde duyurulacağı konuşuluyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek elektrik faturaları için talimat verdi. Bakanlık çalışma başlattı. Konutlarda kilovatsaat sınırının yükseltilmesi gündemde. Esnafa kademeli tarife planlanıyor. Cemevleri ticarethane tarifesinden çıkarılacak. İşte elektrik faturasını düşürecek ve indirim sağlayacak yeni adımlara dair son dakika detayları.

Elektrik faturaları için düğmeye basıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek elektrik faturalarına karşı sorun yaşayan cemevleri, dernekler ve vakıfların elektrik faturalarının en düşük tarifeye alınması için talimat verdi. Ticari işletmeler için özel bir formülle destek sağlanacağı öğrenilirken, vatandaşları kapsayacak bir destek paketi için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

10 güne açıklanıyor

Cemevleri ve vakıfların ticarethane tarifesinden çıkarılması yönünde adım atıldığı öğrenildi. Gerekli düzenlemeyle birlikte cemevleri, dernekler ve vakıflar en düşük tarifeye alınacak.

Faturalar tepki çekmişti

İstanbul Küçükçekmece'deki Garip Dede Dergahı Vakfı Başkanı Celal Fırat, cemevine 30 bin TL'lik elektrik faturası geldiğini belirterek tepki göstermiş ayrıca Alevi Dernekleri Federasyonu olarak elektrik faturalarını ödememe kararı aldıklarını duyurdu. Açıklamada bulunan Dede Celal Fırat, "Eşit yurttaşlık istiyoruz; buyrun gelin elektriğimizi kesin" demişti.